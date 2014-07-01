Молодежный велотур в Тарту

Дата публикации: Сегодня, 13:54

В этой многодневной 43-й велогонке, продолжавшейся с 3 по 6 июля и фактически приравненной к юношескому чемпионату Эстонии, воспитанники спортивной школы «Энергия» в общем зачете стали шестыми из 14 команд.

Йорген Вимберг.

Следует, однако, учесть то, что этот тур предназначен для 16-летних, а нарвские велосипедисты — Йорген Вимберг, Александр Патренкин и Евгений Погодин — на год моложе.

Гонки включали так называемый пролог на 1,4 км, состоявшийся 3 июля и четыре этапа, соответственно, по 54, 60, 67,5 и 10 км.

В прологе, который начался в 11.30, к сожалению, неудачно выступил Йорген, который из-за проколотого колеса не смог попасть в первую пятерку. Александр стал 12-м, а Евгений — 50-м среди 66 участников.

В тот же день, на 1-м этапе (старт в 18.00) по маршруту Roiu-Uniküla-Kõivküla Йорген все же нашел в себе силы и пришел вторым. Александр переместился на 20-е место, а Евгений выбыл, попав в завал.

И на 2-м этапе 4 июля Йорген вновь стал вторым и заслуженно надел красную майку лидера. Александр занял 17-е, а Евгений 30-е место.

В дальнейшем, на последующих этапах Вимберг ощутимо отстал. Тем не менее он остается одним из наиболее перспективных юных спортсменов «Энергии».

Надо упомянуть о том, что тартуский велотур был посвящен памяти выдающегося эстонского велогонщика Янека Эрмеля, который в 1997 году на сборах в Италии погиб при столкновении с автомобилем. Шоссейные велогонки — мужественный и очень нелегкий вид спорта, так что нарвские велосипедисты в любом случае достойны поощрения.

Сергей Трохачев







