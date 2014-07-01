Забег по тропам: было здорово

Дата публикации: Сегодня, 08:05

Третий этап Нарвского забега 2017 года — забег по тропам TRAIL RUN прошел 9 июля на Äkkeküla.

Фото с сайта tema.ee

Трасса TrailRun — экстремальная и динамичная, с множеством подъемов и спусков, включала в себя и участки нарвского велокросса в олимпийской дисциплине маунтинбайка, который проходил 8 июля. Бегуны преодолевали подъем 20 градусов в самом начале, две канавы, лесной спуск с корнями и поднимались на крутую каменную стену Rock Garden.

Первыми на «энергетический» старт вышли малыши — 300 метров, потом соревновались старшие дети — 1,5 км. Основной старт на 4 км собрал почти 70 бегунов, а всего на забег вышли более 150 участников!

Участники, занявшие призовые места, получили награды от Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa Hotel, LUX Express, Таллинской Телебашни, спортивного клуба MyFitness Narva и Нарвской пивоварни NARVIA 1345.

Лучшими среди мальчиков на дистанции 1 км оказались Алексей Леонов, Михаил Гладышев и Никита Михайлов, а у девочек Анастасия Королева, Валерия Шибанова и Дарья Колбина. На дистанции 4 км среди мужчин призовые места заняли Вячеслав Кошелев, Анатолий Шибанов и Марк Ильин, а среди женщин, соответственно, Саина Мамедова, Юлия Булина и Ульяна Юрлова.

Анатолий Праткунас