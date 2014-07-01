Спортсмены «Энергии» лидируют

СпортСпортсмены «Энергии» лидируют
Ульяна Бородачева
Академическая гребля
Сильнейшая в Эстонии в этом виде спорта Ульяна Бородачева на дистанции 1000 м с результатом 3 мин 49,06 сек завоевала 1-е место 1-го июля в соревнованиях 25-й регаты «Viljandi paadimees». Это — крайне важное достижение, так как Ульяна решительно готовится к чемпионату мира в возрастной группе до 23 лет, который пройдет 20–23 июля в Пловдиве. Но до этого будет еще один старт в литовском Тракае 14–15 июля, то есть складывается напряженный и ответственный график.
В классе А (для девушек 1999–2000 года рождения) на дистанции 1000 м третье место заняла Кристина Зелюканова, в то время как месяц назад, 4 июня, на традиционной регате в Таллинне на озере Харку она была четвертой.
У мужчин на той же дистанции отличился Никита Константинов, а среди юношей В-класса Дмитрий Поляков: оба стали бронзовыми призерами, причем Дмитрий также улучшил свой результат на одну ступень по сравнению с таллиннской регатой.
Аналогичным образом и Глеб Форстиман в классе С, который включает юных спортсменов до 14 лет, на дистанции 500 м переместился с третьего места в Таллинне на второе в Вильянди. У девочек в этой же категории и на той же дистанции 500 м победила Ульяна Сафонова, уже ставшая чемпионкой Эстонии по гребле на тренажерах, а Влада Дейшер финишировала третьей.
Порадовали супружеские пары ветеранов, на самом деле очень даже молодых и сильных людей, которые соревновались на весельных шлюпках, или «народных лодках». Первыми к финишу пришли Владимир Латин и Наталья Гаранкина, кстати, воспитанница Вильяндиской спортивной школы. Вторыми стали один из самых именитых спортсменов Эстонии, а ныне депутат Рийгикогу Юри Яансон и его жена Рагне Дмитриева.
Плавание
30 июня Нарвская спортивная школа «Энергия» в соревнованиях Euronics Junior KELLA CUP III признана лучшей в общем зачете.
В вольном стиле безусловно лидировали Демид Солодов в возрастной группе до 15 лет и Артур Ласимер в группе до 14 лет.
На дистанции 100 м Демид уверенно победил, установив рекорд — 56,30 сек. Дистанцию 50 м он закончил вторым с результатом 25,53 сек, причем это лучше 25,64 секунд — времени, которое он показал 27 мая в финале молодежной серии в Кейла и с которым завоевал золото. Артур в своей группе стометровку закончил вторым, зато на 50 метрах победил с результатом 26,96 сек. Ту же дистанцию он преодолел уже баттерфляем за 31,31 сек и занял второе место.
Первое место завоевал также Артем Краалик на дистанции 100 м брассом. В стиле баттерфляй Анастасия Малкова стала бронзовым призером на той же дистанции. Оба спортсмена входят в возрастную группу до 14 лет.
Юные пловцы отправляются на летние каникулы с добротными и, самое главное, многообещающими результатами.
Пляжный волейбол
Как рассказал нашей газете тренер по волейболу спортивной школы «Энергия» Алексей Богданов, первенство Ида-Вирумаа по пляжному волейболу среди мужчин и юношей было открытым для всех желающих. Следовало лишь предварительно зарегистрироваться, причем это можно было сделать в первый же день состязаний до 10.00.
В субботу 1 июля соревновались мужчины: всего 12 команд по два человека в каждой. Чемпионами стали Иво Ярвейылу и Алексей Глуханьков.
В воскресенье играли юноши, которые были разделены на две возрастные группы: 1999–2000 и 2002–2003 года рождения. В первой группе победили Яан Соловьев и Артем Стрелков, во второй Илья Леонов и Алексей Шилкин.
Всем участникам были вручены призы от администрации отелей Meresuu SPA и Noorus SPA. Инвентарь обеспечили сотрудники целевого учреждения Narva Linna Arendus SA.
Сергей Трохачев
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