В Нарва-Йыэсуу снова состоялся забег с досками для SUP-серфинга

Дата публикации: Сегодня, 11:53

Фото с сайта tema.ee

В воскресенье 2 июля на пляже г.Нарва-Йыэсуу прошёл второй SURF RUN, организованный спортивным клубом MOTUS.

SURF RUN – бег с доской и гонка по воде, стоя на SUP доске. Stand up paddle (SUP серфинг) – это одно из новейших направлений серфинга, где помимо доски серфер нуждается в специальном весле.

В воскресный день мероприятие собрало около 100 участников. Эрик Перцев и Юлия Березина разогрели бегунов перед стартом зажигательной ZUMBA тренировкой.

Первыми стартовали дети в 3-х возрастных группах. В детских забегах приняло участие 62 юных любителей спорта.

Основной забег с доской SUP и веслом в руке преодолевали 19 взрослых участников, из них 9 женщин. На дистанции участники по-разному справлялись с ветром, нелёгкой доской, но до финиша дошли все! Самых упорных зрители встречали с поддерживающими криками и аплодисментами.

Среди мужчин призовые места распределились следующим образом:

1 место – Павел Боровков, 2:39 мин

2 место – Дмитрий Федоров, 2:45 мин

3 место – Александр Лупанов, 2:59 мин

Среди женщин призовые места:

1 место – Андриана Чупова, 3:11 мин

2 место – Юлия Булина, 3:14 мин

3 место – Евгения Мусатова, 3:59 мин

Ещё раз поздравляем победителей!

За призовые места участники получили ценные призы, а именно посещения водного комплекса Meresuu SPA hotel на семью, двоих и одного, подарочные комплекты от MyFitness Narva и порадочные карты Астри и Фама.

Большое количество зрителей и наблюдателей привлекли диджеи SKY Радио Борис Горский и Алексей Исаченко, которые создавали атмосферу музыкой от радио. Дина Голубева провела увлекательный спортивный розыгрыш для всех присутствующих на призы SKY Радио.

Anton Pratkunas

Motus spordiklubi MTÜ

Фото с акции можно посмотреть ЗДЕСЬ.