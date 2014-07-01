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Спорт
“Янтарные вёсла” проложили путь к Чемпионату мира

Дата публикации: Вчера, 16:33

С 23 по 25 июня в литовском городе Тракай прошла традиционная, уже 55-я по счёту, международная регата по академической гребле “Янтарные вёсла”. Хорошие результаты на ней показали несколько нарвских гребцов, а золото завоевал Михаил Куштейн. Теперь он готовится вернуться в Тракай в августе - здесь пройдёт Чемпионат мира среди молодёжи.

 

“Янтарные вёсла” проложили путь к Чемпионату мира

Михаил Куштейн (справа на фото) впервые выступал на крупных соревнованиях в лодке-четвёрке, и сразу - первое место.

Каналы остались с советских времён

Как рассказал завуч спортшколы “Энергия” Константин Вергун, школа выставила на соревнования свою команду, но были и сборные лодки. Так, нарвитянин Михаил Куштейн выступал в лодке-четвёрке, в которой остальные спортсмены представляли Пярну.

По словам Константина Вергуна, академическая гребля в Литве очень развита, этот вид спорта постоянно приносит стране медали чемпионатов мира, Европы и даже Олимпийских игр. В Эстонии единственное золото на прошлой Олимпиаде также принесли гребцы, но до литовских достижений нам далеко.

- В Литве ещё со старых времён остались сильные базы, каких в Эстонии, к сожалению, нет, - поясняет завуч спортшколы. - У нас нет гребного канала, где можно было бы проводить крупные международные соревнования, а в Литве такие каналы есть в Клайпеде и в Тракае. И там часто проходят соревнования высокого уровня. Первые в Клайпеде соревнования по гребле были проведены аж в 1885 году, а в Тракае - в 1928 году. “Янтарные вёсла” проводятся с 1962 года.

В этом году в регате приняло участие рекордное количество гребцов - более 500 человек из 39 клубов, которые приехали из Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, России, Польши, Швейцарии, Украины и Грузии.

Соревнования отличаются от многих других тем, что спортсмены не делятся по возрастам - здесь юноши и взрослые выступают вместе, для всех одна дистанция - 2 000 метров.

Михаил Куштейн победил в новой лодке

Лучшим из нарвских спортсменов на “Янтарных вёслах” стал Михаил Куштейн, выступавший в лодке-четверке вместе с пярнусцами. Эта лодка заняла 1-е место с большим отрывом от соперников, показав хорошее время - 2000 м за 6 мин 12 с.

В прошлом году на молодёжном Чемпионате мира Михаил занял 16-е место в лодке-двойке, а на Чемпионате Европы этого года был 12-м. Хотя это было лучшее время среди эстонских спорстменов, Федерация гребного спорта решила на следующем Чемпионате мира среди молодёжи, который также пройдёт в Тракае в августе, пересадить нарвитянина в лодку-четвёрку. Выступление на “Янтарных вёслах” получилось своего рода генеральной репетицией.

Серьёзная заявка на Чемпионат мира

Нарвская спортсменка Ульяна Бородачёва выступала в лодке-одиночке, и в этой категории у неё оказались очень сильные соперницы - участницы Олимпийских игр и Чемпионатов мира, к тому же Ульяна, которая по возрасту должна соревноваться с соперницами не старше 23 лет, впервые выступала на взрослых соревнованиях такого высокого уровня уровня. Тем не менее, ей удалось занять 4-е место.

Ульяна претендует на поездку на Чемпионат мира среди гребцов в возрасте до 23 лет, который пройдёт в болгарском Пловдиве с 20 по 23 июля. Никого сильнее её в академической гребле Эстонии сейчас нет - как в её возрасте, так и среди женщин.

Нарвитянка Александра Кулицкая в лодке-одиночке в лёгком весе заняла 7-е место. Никита Горлов среди мужчин в одиночке занял также 7-е место. Кристина Зелюканова в лодке-одиночке заняла 18-е место. А Никита Константинов среди мужчин в лодке-одиночке занял 8-е место.
Вместе с гребцами в Тракай ездил тренер споршколы “Энергия” Валерий Осмокеску, который также помогал им правильно настраивать лодки перед стартом.

 

Николай Андреев

“Янтарные вёсла” проложили путь к Чемпионату мира


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