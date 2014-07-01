Футболист Валерий Карпин женился на нарвской учительнице

Дата публикации: Сегодня, 11:30

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин женился на нарвской учительнице Дарье Гордеевой. Первой сообщила об этом в "Инстаграме" работодатель Карпина с телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, выложившая фото со свадебной церемонии в Нарва-Йыэсуу.

Селфи Дарьи с мужем за свадебным столом. Фото: Instagram Дарьи Гордеевой

О бракосочетании родившегося и выросшего в Нарве Карпина с учительницей английского языка и певицей из этого же города стало известно еще осенью прошлого года. Гордеева решила похвастаться тогда перед подружками, сообщив в "Фейсбуке" о предстоящей свадьбе на лоне природы. Правда, через несколько часов по совету своего возлюбленного она удалила это сообщение.

Для 48-летнего Карпина это третий официальный брак (от первой жены у него две дочери). Звезда нарвской эстрады Гордеева - она на 20 лет моложе своего избранника - также познала опыт семейной жизни (у нее растет маленькая дочь).

По окончании футбольной карьеры Карпин занимался в Испании строительным бизнесом и пробовал свои силы на тренерском поприще. Бывший полузащитник сборной России тренировал московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо", но нигде до окончания срока контракта ему доработать не удалось. От своих работодателей он, правда, получал компенсацию за досрочное расторжение соглашения.

В феврале уроженец Нарвы стал руководителем футбольных трансляций телеканала "Матч ТВ". Российские СМИ сообщали, что ежемесячный оклад Карпина составляет 2 млн рублей (примерно 30 000 евро).