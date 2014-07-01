Нарвский энергетический забег ставит новые рекорды

Дата публикации: Сегодня, 14:47

Седьмой Нарвский энергетический забег, состоявшийся 10 июня, собрал рекордное количество участников.

А именно: полумарафон - 1155 человек, 7-километровая дистанция на время - 1587 человек. И еще: несмотря на то, что заранее для участия в забеге Дракона было зарегистрировано 549 детей, на деле их оказалось несравненно больше. Добавим к этому участников 7-километровой дистанции без учета времени. В итоге, как сообщает пресс-релиз организаторов мероприятия, «в крупнейшем в Ида-Вирумаа событии народного спорта приняло участие в общей сложности 4500 любителей спорта».

В этом году в веселых детских забегах «Дракон» участвовали также ребята из нарвского центра «Матвейка», который организует досуг детей с особыми потребностями. С дистанции не сошел никто. Сергей Трохачев

По сравнению с прошлым годом расширилась география стран: Россия, Австрия, Великобритания, Испания, Латвия, Литва, Мексика, Нидерланды, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Швеция.

Подавляющее большинство российских участников — из Санкт-Петербурга. Но были представлены и другие российские города: Москва, Великий Новгород, Гатчина, Ивангород, Кингисепп, Псков, Ярославль.

Лидеры известны. В полумарафоне — это ставшие чемпионами Эстонии Роман Фости из спортивного клуба «Спарта» у мужчин и Лили Луйк из Академического спортивного клуба Тартуского университета у женщин. На семикилометровой дистанции победили Михаил Семененко из России и Луна-Александра Лагода из Эстонии.

В целом получился великолепный общереспубликанский праздник. И погода не подвела: день был полусолнечный, не жаркий.

Большой вклад непосредственно в организацию праздника, в подготовку территории Липовой Ямки для приема гостей, в осуществление взаимодействия с чиновниками по поводу временного ограничения автомобильного движения внесло целевое учреждение Narva Linna Arendus SA во главе с Софьей Хомяковой.

Организаторы с большой теплотой позаботились о детях. Для них подготовили 1200 призов, которые выдавались всем. В зеленых рюкзачках были уютно уложены бутылочка с водой, пакет с конфетами — с упаковки на детей весело взирал коричневый дракончик, — летающая тарелка с логотипом Eesti Energia и диплом участника пробега. В оформлении вообще преобладали свежие зеленые цвета, что лишний раз подчеркивало экологическую чистоту мероприятия, которое едва ли не утопало в огромном количестве воздушных шаров.

В этом году в детском забеге участвовали также дети из Нарвского центра «Матвейка», основателями которого являются Рита Тернос и Сергей Середницкий. Сама идея привлечь к участию в забеге детей с ограниченными возможностями родилась зимой этого года. Пятилетний юбилей центра отмечался, в том числе, спортивными соревнованиями, участие в которых детям очень понравилось. Таким образом, было решено пригласить детей и их родителей на энергетический забег в качестве участников. Дети из «Матвейки» прекрасно справились с задачей. С дистанции не сошел никто. Все пришли к финишу, где им немедленно вручались заветные призы.

Нарвский энергетический забег был бы немыслим без слаженной работы многочисленных добровольцев, которые дежурили вдоль трассы, оказывая, в случае необходимости, помощь участникам забега. Работу добровольцев умело координировал Владимир Вшивцев, один из организаторов забега, руководитель спортивного центра Äkke-küla, спортивный активист, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Это масштабное и вышедшее на международный уровень событие стало традицией благодаря инициативе и поддержке со стороны концерна Eesti Energia, который был главным спонсором энергетического забега, Нарвской мэрии, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий.

Надо сказать, что из всех видов спорта именно бег наращивает свою популярность на всех континентах. Бег уже вышел за рамки чисто спортивного мероприятия. По своему духу он становится ближе к учащенному внутреннему ритму современного человека, живущего в мире, где превалирует скорость, где информация передается мгновенно, а принятие решений порой осуществляется за считанные секунды.

Кстати сказать, рамках Нарвского энергетического забега установила новый рекорд и нарвская Линда клиника, протестировав на ВИЧ 101 человека. «Предлагая пройти тестирование на ВИЧ на общественных мероприятиях, мы побуждаем людей задуматься о своем здоровье, - говорит Игорь Пшенов, управляющий Линда клиники. - Мы продолжим кампанию и проведем ряд подобных акций в течение лета для того, чтобы все смогли получить удобный доступ к бесплатному тестированию на ВИЧ».

Сергей Трохачев