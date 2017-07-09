+Видео. Забег на Променаде собрал 276 участников

Дата публикации: Вчера, 10:34

В последнее воскресенье мая прошёл традиционный забег на Променаде, который является вторым этапом в Нарвской серии забегов 2017 года.

В этом году трасса была немного изменена, участники наслаждались бегом по Нарвскому Променаду, видами на реку Нарову, Нарвский замок Германа и Бастионы. Два подъёма ожидало бегунов на дистанции 5 км.

Забег собрал 276 участников!

Первыми стартовали на 300 метров самые юные участники забега на Променаде. Рекордное количество детей вышло на старт на детских «энергетических» забегах спортивного клуба МОТУС - 116 участников! Самые юные любители бега были награждены медалями и сладкими угощениями.

На дистанции 1 км приняло участие 55 бегунов, а на основной в 5 км – 105 бегунов. Акке, Ганза, Силламяэский Калев, Оптимист, Митч, Алутагузе и другие спортивные клубы представили спортсменов на участие в забеге.

Главным открытием стала юная победительница среди женщин на 5 км – Луна-Александра Лагода (2004 г.) из клуба Митч со временем 20 минут и 38 секунд. Тройка лидеров мужчин Нарвской серии забегов: Денис Кошелев, Вячеслав Кошелев и Дмитрий Аристов.

Участники призовых мест получили призы от Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa Hotel, LUX Express, Таллинской Телебашни, спортивного клуба MyFitness Narva и Нарвсвкой пивоварни NARVIA 1345. Ээсти Пагар подарил каждому победителю в возрастной группе сладкий приз!

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ:

Дистанция 1 км

Лучшие результаты среди мальчиков:

1. Тимур-Даниель Лагода — 04:25,86.

2. Денис Матвеев — 04:41,11.

3. Матвей Очколенко — 04:44,13.

Лучшие результаты среди девочек:

1. Анастасия Богатырёва — 04:16,66.

2. Луна-Александра Лагода — 04:19,30.

3. Анна Лис— 04:36,99.

Дистанция 5 км

Мужчины 5 км

1. Дмитрий Аристов 17:15,96.

2. Вячеслав Кошелев 17:50,20.

3. Денис Кошелев 18:10,54.

Женщины

1. Луна-Александра Лагода 20:38,45.

2. Саина Мамедова 21:22,71.

3. Анастасия Богатырева 22:13,58.

Результаты, финишные протоколы на сайте Motus

Фотографии смотреть здесь, альбом будет обновляться.

Забег Trail Run (Äkkeküla) 09.07.2017

Пляжный забег (спа-отель Noorus) 27.08.2017

Кренгольмский забег (Кренгольм) 23.09.2017

Спортивный клуб MOTUS призывает всех участвовать в Нарвском Энергетическом Забеге 10 июня!

Нарвскую серию забегов поддерживают: Eesti Energia, Kultuuriministeerium, Narva ja Narva-Jõesuu linnavalitsused, Noorus Spa Hotel, Meresuu Spa hotel, Ida-Viru spordiliit, Äkke spordiklubi, My Fitness, Trükikoda Koit, Astri Keskus, Eesti Pagar, Welness by Oriflame, Narvia 1345, Narva kutseõppekeskus, ajaleht Narva, Manka Photo, infoportaal www.tema.ee, infosponsor www.seti.ee, Tallinna Teletorn, Нарвская Газета, Газета Город, Ramirent, Narva Linnaarendus, Narva Energiajooks, Lux Express.

Организует: спортивный клуб Motus.

Anton Pratkunas

Motus spordiklubi MTÜ