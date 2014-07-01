Видео. Сегодня в Нарве открылась тропа здоровья «Йоаорг»

Дата публикации: Вчера, 09:33

Во вторник, 30.05, в 12 часов в Нарве будет открыта тропа здоровья «Йоаорг». Она будет создана в сотрудничестве фондов «Эстонские тропы здоровья» и «Развитие города Нарвы». Длина тропы здоровья «Йоаорг» составляет 1,7 километра, на ней представлены разные виды ландшафта, также с нее открываются живописные виды на нарвский замок Германа, ивангородскую крепость и реку «Нарва». На старте тропы создана стена для разминки.

«Нарвитянам нравится заниматься спортом и разными видами двигательной активности в парке Йоаорг, этот круг пользуется популярностью каждый день. Так что мы создаем дополнительную возможность для активного образа жизни неподалеку от центра города, а вместе с находящимся неподалеку в парке Йоаорг пляжным зданием получится хороший комплекс», - сказал руководитель проекта Фонда развития города Нарвы Владимир Вшивцев.

«Парк Йоаорг в Нарве, на границе Европы, впечатляет своими видами, для жителей города он определенно станет хорошим дополнением к тропам здоровья «Пяхклимяэ». Йоаорг в течение последних 2 лет был также стартовой позицией для Нарвского энергетического забега», - сказал руководитель фонда «Эстонские тропы здоровья» Ало Лыоке.

Открытие тропы здоровья «Йоаорг» в Нарве пройдет 30.05 в 12:00, когда состоится общая тренировка, в которой примут участие школьники, мэр Нарвы Тармо Таммисте, руководитель фонда «Эстонские тропы здоровья» Ало Лыоке и главный организатор Нарвского энергетического забега Мати Лиллиаллик.

«Нарвитяне делают хорошую работу по пропаганде здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых. Развитие троп здоровья «Пяхклимяэ» и создание тропы здоровья «Йоаорг» создаст еще лучшие и разнообразные условия для движения и занятий спортом на свежем воздухе и на природе», - добавил Лыоке.

Фонд «Эстонские тропы здоровья» основан в 2005 году акционерными обществами Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia. Его цель заключается в обеспечении для большинства жителей Эстонии круглогодичной доступности сети троп здоровья и возможностей для бесплатных занятий двигательной активностью. В данный момент в Эстонии имеется более 100 троп здоровья и 41 внутренняя тропа здоровья.

Vladimir Vshivtsev