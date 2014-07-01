Молодёжь бьёт рекорды в стрельбе из винтовки

Дата публикации: Сегодня, 11:44

В Таллинне в субботу и воскресенье состоялось юношеское первенство Эстонии по стрельбе. Среди воспитанниц спортшколы “Паэмурру” особенно хорошо показали себя девочки 13-15 лет, которые выступали в возрастной группе до 18 лет. Ранее на взрослых соревнованиях Анжела Воронова удачно выступила с крупнокалиберной винтовкой, но после неё не смогла “перестроиться” на малокалиберную.

Стрелки вернулись домой не только с медалями, но и с новыми рекордами республики.

По Эстонии снова лучшие

В стрельбе из винтовки, 60 выстрелов лёжа, девочки из Нарвы заняли весь пьедестал, установив новые рекорды - 1 место завоевала Маарика Финне, 2- Катрин Смирнова, 3- - Анастасия Олевич (13-летняя дочь знаменитой Анжелы Вороновой). Эти же девочки поделили медали и в стрельбе из трёх положений, но в другом порядке: 1-я Смирнова, 2-я Олевич, 3-я - Финне.

Среди мальчиков в этом упражнении 1-м стал Артём Эрт (побив рекорд Эстонии), 2-м Михаил Иванов. В стрельбе из винтовки среди юношей Роман Ломоносов занял 3 место.

Хорошо выступили и стрелки из пистолета. В категории спортивный пистолет чемпионкой стала Александра Моисеева среди девушек, в произвольном пистолете победил Владислав Голичников, а Владислав Поляков был в этом упражнении 3-м.

В скоростной стрельбе по 5 мишеням наши юноши заняли 2 место - Александр Тепляков - и 3 место - Владислав Поляков. Он также был 3-м в стрельбе из спортивного пистолета.

В командном первенстве наши выиграли все упражнения, плюс добавили в некоторых упражнениях вторые-третьи места себе в копилку. СШ “Паэмурру” выставляли две команды - основной состав в командном зачёте везде был первым по Эстонии, вторая команда занимала вторые или третьи места.

Николай Андреев