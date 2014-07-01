На пьедестале - по итогам восьми туров

Дата публикации: Сегодня, 15:35

13 мая в Азери состоялся последний, восьмой этап республиканских соревнований по настольному теннису Laste GP, в котором приняли участие 108 спортсменов. Учащиеся спортшколы «Паэмурру» достойно выступили на соревнованиях. А после окончания состязания были награждены участники, занявшие призовые места по сумме всех восьми этапов.





Победители заключительного 8-го этапа: на первом месте Артём Антипин, на втором - Артём Амберг. Фото: СШ “Паэмурру”

Призерами Laste GP сезона 2016/2017 стали: Анастасия Мельникова (2002-2003 г.р.) – второе место. Кристина Васильева (2004-2005 г.р.) – третье место. Среди девочек 2006-2007 г.р. весь пьедестал у нарвских теннисисток: Арина Литвинова – первое место, Ксения Зуева – второе, Мария Жавронкова – третье место. Среди мальчиков 2002-2003 г.р. первым стал Станислав Строгов. В возрастной категории 2004-2005 г.р. Арсений Фарфоровский занял первое место, второе место у Севы Дорофеева. Среди мальчиков в возрастной категории 2006-2007 г.р. бронзовым призером стал Артем Антипин. В возрастной категории 2008 г.р. и младше вторым стал Евгений Строгов.

Тренеры спортсменов: Владимир Кечко, Владимир Петров, Лидия Андреева.

Там же в Азери 14 мая состоялись традиционные республиканские соревнования по настольному теннису ТОР-8 среди юниоров (1999 г.р. и младше) и мини-кадетов (2005 г.р. и младше). Среди юниоров у юношей второе место занял Станислав Строгов. У девушек Анастасия Мельникова заняла четвертое место, Виталия Рейноль стала седьмой.

В возрастном классе “мини-кадеты” среди мальчиков второе место занял Артем Антипин, бронзовым призером стал Артем Амберг, пятое место у Андрея Мальтизова, шестой – Константин Соколов, восьмой – Арсений Копылов. У девочек первое место завоевала Кристини Васильева, вторая – Арина Литвинова, третье место у Ксении Зуевой, четвертая – Мария Жаворонкова, седьмая – София Петрова.

Тренеры спортсменов: Владимир Кечко, Владимир Петров, Лидия Андреева.

По информации СШ “Паэмурру”