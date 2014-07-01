Футболисты перед матчем тренировались… на субботнике

Дата публикации: Сегодня, 11:36

В Нарве состоялся первый домашний матч второго круга Премиум-Лиги между местной командой “Нарва-Транс” и Таллиннской “Флорой”. Матчу предшествовал целый ряд занимательных событий.

Команда концентрируется перед игрой. Фото: FC Narva Trans

Завершившаяся первая часть чемпионата представила городу и всей стране обновлённую, помолодевшую команду, средний возраст которой 21,5 года. Состав пополнили такие игроки, как вернувшийся в Эстонию после многолетнего отсутствия вратарь сборной страны Артур Котенко и гражданин Белоруссии Дмитрий Ковб, занимающий на сегодняшний день, несмотря на несколько пропущенных по причине травм матчей, второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, воспитанник московского ЦСКА Илья Ферапонтов и другие.

В результате перестановок получился прекрасный сплав молодости и опыта, и команда сегодня делит 4-е и 5-е место с действующим чемпионом страны “ФКИ” , всерьёз составляя конкуренцию признанным лидерам нашего чемпионата.

В преддверии матча команда в полном составе приняла участие во всеэстонском дне полезных дел «Сделаем!». Настроение парней выразил воспитанник клуба Виктор Плотников, ранее ставший обладателем награды за лучший гол марта:

Прекрасное мероприятие! Огромное спасибо организаторам и руководству клуба, благодаря которым мы смогли принять участие в этом событии. Мы все живём в Нарве, и рады возможности сделать наш город немного чище. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей нашего города к участию в будущих акциях, и надеюсь ещё не раз всех там увидеть!

Ближайший матч команды состоится уже в эту пятницу, 19 мая в 19.00 на стадионе “Кренгольм”. К нам приедут гости из летней столицы Эстонии – Пярнуский “Вапрус”. В перерыве пройдёт конкурс, в котором участникам будет предложено повторить удар Виктора Плотникова, за который он и получил свою награду. Участники конкурса получат призы от клуба, от Apollo Kino, Sushi King и Sportland. Ждём всех желающих на стадионе – футболистам нужна ваша поддержка!

Николай Перчаткин