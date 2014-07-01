Клубы по каратэ сами организовали чемпионат

Дата публикации: Сегодня, 11:29

13 мая в Ахтме прошёл первый объединённый чемпионат Эстонии по киокушинкай каратэ. Организовали его совместно нарвский клуб “Торнадо”, представляющий организацию IKO Matsushima Estonia, и клуб “Ояма каратэ” из Кохтла-Ярве (IKF).

Юные нарвские каратисты не дрогнули перед лицом именитых соперников. Фото: Клуб “Торнадо”

Как рассказал руководитель и тренер “Торнадо” Шамиль Гусейнов, основную работу по организации взяли на себя кохтла-ярвесцы, а нарвитяне помогли с судейством и организовали предварительные семинары для судей.

- Главное, мы приобрели хороший опыт совместной работы, - говорит тренер. - Проведение такого большого чемпионата было первым совместным шагом для двух организаций.

В соревнованиях приняли участие команды из Эстонии, Латвии и одна команда из Ленинградской области России.

- Идея устроить свой чемпионат пришла нам в голову в марте, на соревнованиях в Берлине, где наш Максим Дубинин занял второе место, - рассказал Шамиль Гусейнов. - На нашем чемпионате конкуренция получилась очень сильной - ведь все участники были призёрами международных турниров. Наша команда, несмотря на то, что в ней было всего 16 человек, показала себя очень достойно.

Бойцы из “Торнадо” сумели взять 3 “золота” - победили в своих категориях Савелий Мяртсон, Илья Чухин и Алекс Ярошенко. Вторые места заняли Марк Гурылёв, Матвей Курленков, Максим Дубинин и Руслан Рубцов. Бронзовые медали получили Никита Малышев, Марек Графутка и Аркадий Курочкин.

- Все остальные приобрели хороший соревновательный опыт, провели по два боя, - заметил тренер.

Следующий подобный турнир клубы запланировали провести в 2018 году в Нарве, есть планы расширить географию участников.

Николай Андреев