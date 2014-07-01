Нарвская спортивная неделя

СпортНарвская спортивная неделя
Легкая атлетика
8 мая в Раквере состоялись соревнования, посвященные открытию сезона легкой атлетики, в которых принимали участие спортсмены спортивной школы «Паэмурру». Воспитанники Олега Кадырова стали призерами в следующих видах программы: в толкании ядра с весом 2 кг второе место заняла Анастасия Белая (10.09). В метании диска серебряным призером стала также Анастасия Белая (24.54). В метании молота весь пьедестал заняли нарвские спортсменки: Ксения Кузнецова – победительница (36.44), второе место – Анастасия Белая (36.18), третье место у Мирии Алексеевой (33.51). В прыжках в длину золотую медаль завоевал Виталий Рубенков (6.71).
Бокс
12-14 мая в Латвии прошёл международный турнир Кубок Озольниеки, в котором приняли участие боксёры из Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Принимали участие и нарвитяне - три из них стали призёрами соревнований.
В весе до 50 кг среди юниоров победителем стал Артур Ершов. Также 1 место занял нарвитянин Марио Эрязов в тяжёлом весе среди школьников. К слову, Марио также получил специальный приз как лучший боксёр турнира среди школьников, т.к. он завершил все свои поединки победой уже в первом раунде.
Давид Андреев занял 2 место в весовой категории до 54 кг среди юниоров. Тренер боксёров СК “Энергия” - Геннадий Толмачёв.
Волейбол
14-15 мая в Раквере прошёл 2-й финал первенства Эстонии по волейболу среди юношей С-класса, 2002-2003 г.р. Команда СК “Энергия” (тренер Алексей Богданов) выиграла у СШ Йыхви со счётом 2:0, у СШ Раквере 2:0, у ВК “Калев” из Тарту 2:0 и проиграла СШ Сааремаа 0:2, СШ Пайде 0:2 и в матче за 3 место - проиграла ВК “Кохила” 1:2. Проигрыш в последней партии отбросил нарвитян на 4 место, что в итоге дало 10 место по Эстонии.
Плавание
13-14 мая в Тарту прошли международные соревнования по плаванию Finis Cup, которые проводятся на “длинной воде” - 50 м. В Эстонии всего 2 таких бассейна.
В соревнованиях принимали участие пловцы из Латвии, Литвы, Финляндии, России и Эстонии. На дистанции 50 м свободным стилем среди юношей нарвитянин Демид Солодов занял 2 место. На дистанции 100 м дельфином среди девушек Анастасия Малкова также завоевала серебряную медаль. 100 м дельфином среди юношей вторым проплыл Даниил Аппель, а Егор Пребыславский стал шестым. Даниил Аппель также стал 3-м на 50 м стилем брасс. Демид Солодов занял 2 место на дистанции 100 м свободным стилем, а Артур Ласимер здесь занял 4 место.
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