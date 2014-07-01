Чемпионат мира слишком далеко

Дата публикации: Сегодня, 11:17

С 4 по 7 мая в Таллинне проходили чемпионаты Эстонии по шахматам среди 12-летних и 18-летних. В последней категории золото завоевал чемпион Нарвы Алексей Гаранин, которому только 16 лет. По правилам, чемпионы страны имеют право выбрать, где они будут представлять Эстонию - на чемпионате мира или Европы. Но поскольку в этом году чемпионат мира пройдёт в Аргентине и Уругвае, видимо, придётся выбрать Европу - до Румынии, где пройдут соревнования добираться гораздо дешевле.

Алексей Гаранин в шаге от победы: партия заключительного тура чемпионата Эстонии U18 в Таллинне.

Как рассказал тренер шахматного клуба Maletäht Леонид Пелешев, из Таллинна нарвитяне привезли 4 награды - 2 золота, серебро и бронзу. Золото в своей группе завоевала Арина Полуэктова, третьеклассница Пяхклимяэской гимназии, выступающая за клуб Maletäht. Для неё это уже 4-й титул чемпионки Эстонии.

Бронзу получила ещё одна нарвская шахматистка из клуба Avesta Анастасия Белая.

В этом же 12-летнем возрасте серебро - у нарвитянина Дениса Андрияшкина.

Ян-Платон Иванов среди 18-летних разделил с соперником по очкам 3-4-е место, но по второстепенным показателям оказался в итоге 4-м.

В конце мая в Нарве будут играть ещё 4 чемпионата - среди 8-летних и 14-летних, отдельно для юношей и девушек. По словама Леонида Пелешева, чемпионаты в разных возрастах стали совмещать недавно. А до этого в Эстонии проводилось 6 чемпионатов - по каждому возрасту отдельно, а ещё ранее - юношей и девушек собирали на чемпионаты отдельно в разные дни. Эти 12 выступлений в год были очень тяжёлым испытанием для тренеров, которые ездили со своими воспитанниками разных возрастов.

Николай Андреев

