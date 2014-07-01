Молодой паралимпийский фехтовальщик впервые выиграл бронзовую медаль этапа кубка мира

Дата публикации: Сегодня, 12:30

Паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков, соревновавшийся на этапе кубка мира по паралимпийскому фехтованию в Голландии, выиграл сегодня ввозрастной группе U17 бронзовую медаль в фехтовании на шпагах. Для молодого спортсмена это первая медаль этапа кубка мира.





По словам тренера по паралимпийскому фехтованию Александра Ларюшина, есть причины остаться довольным результатами. «Несмотря на то, что конкуренция была даже выше ожидаемой, нашамолодежь показала отличные результаты», – сказал тренер. Он добавил, что Валентин былв матчах более выносливым, что привело его в число четверки лучших, а оттуда и к медали.

В фехтовании на шпагах в возрастной группеU17 принимал участие и брат-близнец Валентина Дмитрий Красиков, который занял вфехтовании на шпагах 8 место. Братья Красиковы соревновались и в фехтовании на рапирах, где Валентин занял 5, а Дмитрий 7 место. Для молодых паралимпийских фехтовальщиков участие в этапе кубка мира является их вторым соревнованием такого высокого уровня. Братья-близнецы тренируются в фехтовальном клубе Нарвы Florett под руководством тренера Александра Ларюшина.

На этапе кубкамира в Голландии соревнуется и третий паралимпийский фехтовальщик нарвского клуба Florett Алексей Щеглов, который соревнуется в классе B возрастной группы U23 как на шпагах, так и на рапирах.

Результаты Щеглова выяснятся в конце недели.

Этап кубка мира по паралимпийскому фехтованию проходитс 10 по 15 мая в Голландии, в городе Стадсканаал, в нем участвует приблизительно 300 паралимпийцев-фехтовальщиков. Фехтовальный клуб Florett является единственным клубом в Эстонии, в котором имеется необходимый инвентарь и где можно заниматься паралимпийским фехтованием.

Сигне Фалькенберг

Генеральный секретарь Союза инваспорта Эстонии