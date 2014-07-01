Фехтовальщики из Нарвы примут участие в этапе Кубка мира

Дата публикации: Сегодня, 10:57

Паралимпийские фехтовальщики из Эстонии Алексей Щеглов и братья Дмитрий и Валентин Красиковы, представляющие нарвский клуб “Florett”, примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Голландии.

Алексей Щеглов (слева) и Александр Ларюшин на церемонии награждения лучних спортсменов Нарвы 2015 года. Фото из архива "ВП"

Фехтовальщик Алексей Щеглов будет соревноваться в классе “В” в фехтовании на шпагах и рапирах. По словам тренера Александра Ларюшина, в этом году Алексею Щеглову придётся соревноваться в более сильной категории, где конкуренция за медали очень серьёзная. “Для Алексея сейчас важны опыт и навыки участия в соревнованиях такого высокого уровня, так как мы активно готовимся к Кубку мира, который пройдёт в июне в Польше”, - сказал Ларюшин.

Для фехтовальщика Алексея Щеглова этап Кубка мира станет четвертым международным титульным соревнованием. В прошлом году на прошедшем в Польше этапе Кубка мира Алексей Щеглов повторил высшее достижение Эстонского паралимпийского фехтования, завоевав две бронзовые награды. До него единственной обладательницей медали с титульных соревнований являлась паралимпийская фехтовальщица из Нарвы Наталья Хоренкова, которой принадлежит бронзовая медаль Кубка мира 2012 года.

Братья Дмитрий и Валентин Красиковы принимают участие в международных соревнованиях столь высокого уровня второй раз. Дебютом для них стал состоявшийся в прошлом году в Голландии юношеский чемпионат мира. Юные фехтовальщики будут соревноваться в возрастной группе до 17 лет в фехтовании на шпагах и рапирах. По словам тренера, подающие надежды фехтовальщики могут в этом году претендовать и на медали. “Мы надеемся показать хороший результат, хотя у братьев пока ещё очень мало соревновательного опыта. Поэтому для нас важны не только медали, но и само участие. Однако в своей категории мы надеемся вступить в борьбу за призовые места”, - рассказал Ларюшин.

Нарвский фехтовальный клуб “Florett” является единственным клубом в Эстонии, где люди с ограниченными физическими возможностями могут заниматься фехтованием, и где имеется всё необходимое для занятий снаряжение. По словам тренера Александра Ларюшина, клуб нуждается в спонсорской поддержке и все заинтересованные лица приглашаются к сотрудничеству.

Маргита Туулик

Молодой паралимпийский фехтовальщик впервые выиграл бронзовую медаль этапа кубка мира





Паралимпийский фехтовальщик Валентин Красиков, соревновавшийся на этапе кубка мира по паралимпийскому фехтованию в Голландии, выиграл сегодня ввозрастной группе U17 бронзовую медаль в фехтовании на шпагах. Для молодого спортсмена это первая медаль этапа кубка мира.

По словам тренера по паралимпийскому фехтованию Александра Ларюшина, есть причины остаться довольным результатами. «Несмотря на то, что конкуренция была даже выше ожидаемой, нашамолодежь показала отличные результаты», – сказал тренер. Он добавил, что Валентин былв матчах более выносливым, что привело его в число четверки лучших, а оттуда и к медали.

В фехтовании на шпагах в возрастной группеU17 принимал участие и брат-близнец Валентина Дмитрий Красиков, который занял вфехтовании на шпагах 8 место. Братья Красиковы соревновались и в фехтовании на рапирах, где Валентин занял 5, а Дмитрий 7 место. Для молодых паралимпийских фехтовальщиков участие в этапе кубка мира является их вторым соревнованием такого высокого уровня. Братья-близнецы тренируются в фехтовальном клубе Нарвы Florett под руководством тренера Александра Ларюшина.

На этапе кубкамира в Голландии соревнуется и третий паралимпийский фехтовальщик нарвского клуба Florett Алексей Щеглов, который соревнуется в классе B возрастной группы U23 как на шпагах, так и на рапирах.

Результаты Щеглова выяснятся в конце недели.

Этап кубка мира по паралимпийскому фехтованию проходитс 10 по 15 мая в Голландии, в городе Стадсканаал, в нем участвует приблизительно 300 паралимпийцев-фехтовальщиков. Фехтовальный клуб Florett является единственным клубом в Эстонии, в котором имеется необходимый инвентарь и где можно заниматься паралимпийским фехтованием.

Сигне Фалькенберг

Генеральный секретарь Союза инваспорта Эстонии