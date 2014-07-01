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Спорт
Гребцы борются за место в сборной

Дата публикации: Вчера, 15:03

C 28 по 29 апреля в Пярну прошли отборочные соревнования, целью которых было выявить результаты, на основании которых тренеры смогут определить состав молодёжной сборной Эстонии по академической гребле.

 

Гребцы борются за место в сборной

Подпись к фото: Ульяна Бородачёва является сильнейшей среди женщин Эстонии в академической гребле.

 

Первыми крупными соревнованиями для гребцов станет с 19 по 20 мая молодёжный (до 18 лет) чемпионат Европы, который пройдёт в городе Крефельд, Германия. Во второй половине июля чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет состоится в городе Пловдив, Болгария. В первую неделю августа в литовском Тракае пройдёт молодёжный чемпионат мира, а в первые выходные сентября в Польше стартует чемпионат Европы для спортсменов до 23 лет.

На отборочные соревнования от нарвской спортшколы “Энергия” отправились Ульяна Бородачёва, Александра Кулицкая, Кристина Зелюканова, Никита Горлов и Михаил Куштейн.

В ходе двухдневных соревнований Ульяна Бородачёва победила среди женщин - показала на дистанции 2000 м время 7 мин 58,4 с. По словам завуча спортшколы Константина Вергуна, Ульяна является сейчас главным кандидатом на участие в чемпионате мира в возрасте до 23 лет. На данный момент среди женщин в этом виде спорта в Эстонии она - сильнейшая, причём не только в категории до 23 лет, но и в абсолютном зачёте.
Никита Горлов (2000 г.р.) занял 4-е место в отборе среди юношей, теперь он является кандидатом на участие в чемпионате Европы. Но план федерации таков, что комплектуется лодка-четвёрка, где Никита будет выступать с гребцами из Пярну. Попадание на чемпионат зависит от того, как он выступит в этой четвёрке в Пярну на Кубке Эстонии через неделю.

Лучше всех из нарвитян выступил Михаил Куштейн, который занял 2-е место. Вместе с Райном Харьюсом из Пярну он поедет на чемпионат Европы - после сборов, которые пройдут в Нарве на этой неделе.

Харьюс и Куштейн в прошлом году на молодёжном чемпионате мира заняли 16-е место в лодке-двойке. Как они выступят на уровне Европы, мы узнаем через неделю с небольшим.

 

Николай Андреев

Гребцы борются за место в сборной

 

 

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