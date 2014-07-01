Нарвская спортивная неделя

Дата публикации: Сегодня, 14:35

28-летний Алексей Богданов в седле уже почти 20 лет.

Велоспорт

30 апреля прошёл Гран-при Отепя по шоссейным велогонкам. В группе М12 (мальчики до 12 лет) на дистанции 8 км Арсений Лайдинен занял 5-е место, Артур Патренкин - 7-е, в группе М16 на дистанции 50 км в лидирующей группе шёл прошлогодний чемпион Йорген Вимберг, но падение и поломка велосипеда заставили его сойти с дистанции.

1 мая в Пыльтсамаа прошёл 4-й этап Rattapood cup. Здесь Арсений Лайдинен в кроссе на 6 км занял 6-е место и стал четвертым по сумме всех этапов.

В Кейла 7 мая состоялся 2-й этап первенства Эстонии по уличным гонкам. Здесь на 5-километровой дистанции Арсений Лайдинен занял 9-е место.

В заезде на 20 км продолжилась полоса неудач для главной надежды - Йоргена Вимберга. Ранее он травмировал запястье и смог занять лишь 14-е место.

Андрей Богданов, выступающий в возрастной группе до 30 лет, выиграл соревнования. Следующий этап состоится на Сааремаа, и пока похоже, что Андрей держится в призовой тройке.

Гребля на байдарках и каноэ

В субботу, 6 мая, в Тарту состоялся первый этап кубка Эстонии, который называется также кубок Эмайыги. Здесь успешно выступили девочки из Нарвы.

В возрасте 13-14 лет (С-класс) в байдарках-одиночках на дистанции 2,5 км Елизавета Фёдорова выиграла первое место. Среди женщин Наталья Торцова была третьей.

В каноэ-одиночке среди юношей 17-18 лет 3-е место - у Михаила Шершня. В С-классе (13-14 лет) 1-е место - Фёдор Манюкевич, 2-е - Иван Петченко, 3-е - Артём Волгирев.

Неделей ранее - 1 мая - в городе Елгава в Латвии прошёл открытый чемпионат Балтии на длинных дистанциях. Елизавета Фёдорова стала там второй, а Юлия Варшавская (среди девушек 15-16 лет) стала шестой.

Художественная гимнастика

С 29 по 30 апреля в Морбенью (Италия) состоялся традиционный международный турнир по художественной гимнастике. На этом турнире Эстонию представляли гимнастки спортивной школы «Паэмурру», воспитанницы Надежды Захаренковой. В условиях жесткой конкуренции среди участниц сеньор-класса в многоборье Василина Куксова заняла 1-е место, третьей стала Анастасия Матросова.

6 и 7 мая в Нарве состоялся открытый кубок города Нарва, в котором приняли участие гимнастки из России и Эстонии. Многие воспитанники спортшколы NPSK стали призерами в своих возрастных классах.

Волейбол

6-7 мая в зале СШ “Энергия” прошёл 2-й финальный турнир Чемпионата Эстонии по волейболу среди девушек до 18 лет. К сожалению, сильная нарвская команда не смогла показать себя: на зональном турнире столкнулись две волейболистки, сильно травмировались и вышли из игры. Команде удалось попасть только во второй финал, заняв в итоге 8-е место на чемпионате Эстонии. Тренер команды - Галина Алфёрова.

Плавание

6 мая пошли соревнования по плаванию в Кохтла-Ярве под названием Vetesell. Это был финал, ему предшествовали 3 этапа. В финале встретились 12 лучших спортсменов. Артём Аксёнов среди юношей 10 лет и младше на дистанции 50 м дельфином занял 3-е место. Даниэль Махнюкевич среди юношей 11 лет на 100 м комплексным плаванием занял 3-е место.