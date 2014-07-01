Турниры для начинающих и опытных

Дата публикации: Вчера, 16:12

В минувшие выходные при поддержке фонда “Капитал культуры” в Нарве проходил международный баскетбольный турнир среди девочек и мальчиков 2006-2007 г.р. А в воскресенье, 23 апреля завершился и турнир по баскетболу среди взрослых мужчин.

В детском турнире «Narva Basket Gallaktic – 2017» в котором принимали участие команды из Латвии, Таллина, Силламяэ и команды нарвских спортшкол ПСК и «Энергия».

Несмотря на острую конкуренцию за медали, организаторы мероприятия - ПСК и баскетбольный клую «Нарва» - постарались создать для юных баскетболистов настоящий праздник. В программе мероприятия, помимо основных игр, был конкурс бросков, в котором разыгрывались подарки от появившегося на игровом паркете талисмана турнира «Рыси» - один из организаторов выступал в таком костюме.

С самого начало турнира явным лидером стала команда из Латвии, в итоговом результате команда заняла первое место, серебряными призёрами стала нарвская команда «Энергия», бронзовые награды отошли в руки команде из Таллина. Команда ПСК под руководством тренера Светлана Лавровой закрепилась на 4 месте, а 5 место заняла команда из Силламяэ.

Многие баскетболисты впервые выходили на паркет настоящих соревнований, но несмотря на это, показали хорошую игру. В каждой команде были отмечены лучшие игроки, в команде ПСК этого звания удостоилась Елизавета Степанова, получившая памятный приз с символикой турнира.

23 апреля завершился и чемпионат Нарвы по баскетболу среди мужчин. В финале встречались Дельфины и Спортдом, Дельфины победили со счётом 85:75. Лучшими игроками были названы Дмитрий Назаров, Александр Алексеев, Марек Койтла и Михаил Шемарин. Бронзовыми призёрами стала команда Умаката.

Турнир, организованный баскетбольным клубом “Нарва” и тренером Галиной Гуляевой, собрал любителей спорта, которые занимаются баскетболом в свободное от основной работы время. В основном, это выпускники спортшколы “Энергия”.