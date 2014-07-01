Стрелки соревновались с боевым оружием

Дата публикации: Сегодня, 13:28

22 апреля в Валга на кордоне Metsniku прошли соревнования по стрельбе из крупнокалиберного пистолета и автомата среди женских подразделений Кайтселийта (Naiskodukaitse). В командном зачете нарвские женщины стали лучшими из 16 команд, опередив ближайших соперниц на 39 очков, и в пятый раз подряд завоевали кубок.

Нарвская команда (слева направо): Валерия Морозенко, Кристина Захарова, Вера Румянцева и Екатерина Тихомирова.

В личном зачете в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 метров Вера Румянцева заняла первое место с результатом 248 очков, Кристина Захарова – четвертая (237 очков). В стрельбе из автомата на 100 метров из положения лежа победила Екатерина Тихомирова (283 очка), а Валерия Морозенко заняла третье место (279 очков).

23 апреля в Таллинне состоялись традиционные стрелковые соревнования, посвященные восстанию Юрьевой ночи. Не смотря на грозное название, на сей раз стреляли из обычного спортивного оружия.

В соревнованиях участвовала команда Alutaguse Malev, составленная из нарвских молодых стрелков. В командном зачете с большим отрывом наши стрелки заняли 1 место и завоевали президентский кубок. В личном зачете в упражнении 30 выстрелов лежа из винтовки, Артем Эрт занял 2 место с результатом 305,5 очков. В этом же упражнении среди девушек за пьедестал развернулась нешуточная борьба, и призовые места были разыграны буквально на последних выстрелах.

Победа досталась Элизе Саар из Viru Malev (304,9 очка), второе место, с отставанием в одну десятую, заняла Катрин Смирнова (304,8 очка) и 3 место у Анастасии Олевич ( 304,2 очка).

В упражнении 20 выстрелов из пневматической винтовки нарвские стрелки были вне конкуренции. Среди мальчиков 1 место занял Даниил Аржанцев с результатом 200 очков из 200 возможных. Среди девочек 1 место с таким же результатом завоевала Маарика Финне, а 2 место у Анастасии Олевич (198 очков).

Нарвский стрелковый клуб