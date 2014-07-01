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Спорт
Нарвская спортивная неделя

Дата публикации: Сегодня, 13:19

Сумо

На Чемпионате Европы по борьбе сумо, который проходил 22-23 апреля в Тбилиси (Грузия) принимали участие 290 спортсменов из 13 стран в трех возрастных категориях.

 

Нарвская спортивная неделя

Влада Степанова (слева) и Дарья Токманцева вернулись из Тбилиси с кубками.

 

Прекрасный результат показали нарвские спортсменки.

Влада Степанова завоевала серебро в личном первенстве в весовой категории до 55 кг и серебряную медаль в командном первенстве в возрастной категории до 21 года.

Дарья Токманцева завоевала две серебряные медали в командном первенстве в составе сборной Эстонии в возрастной категории до 21 года и до 23 лет.

Академическая гребля

Хотя в выходные ещё шёл снег, 22 - 23 апреля традиционным Кубком Эмайыги в Тарту стартовал сезон академической гребли Эстонии. Поскольку река Эмайыги, в отличие от гребных каналов, не позволяет организовать достаточно дорожек, гребцы стартовали с раздельного старта.

В субботу соревновались на дистанции 4 км, в воскресенье - 2 км. Победители определялись по сумме результатов. От нарвской спортшколы “Энергия” в лодке-двойке среди мужчин Дмитрий Поляков и Александр Ивлев заняли 5 место.

Среди юношей А-класса (99 г.р. и младше) победил Михаил Куштейн, Никита Горлов в этом же классе занял 4 место.

Среди женщин в лодках-одиночках победила нарвитянка Ульяна Бородачёва, Александра Кулицкая стала шестой.

Велоспорт

Начался сезон и у велогонщиков. 22 апреля в Раквере состоялся кубок Team Rattapood Cup. Это был уже третий этап кубка. Первый прошёл 9 апреля в Нарва, второй - 16 апреля в Вока.

Из нарвитян по сумме трёх этапов выше всего в рейтинге стоят: среди 10-летних Елизавета Яковлева на 4 месте, среди 12-летних Арсений Лайдинен - на 3-м.

Начался также чемпионат Эстонии по уличным гонкам. Первая состоялась 15 апреля в Таллинне. Здесь лучшим из наших был Арсений Лайдинен, занявший 8 место среди 12-летних. Среди 16-летний Йорген Вимберг смог занять только 12 место, поскольку упал и потерял из-за этого полторы минуты.

4 место среди 20-30 летних велогонщиков занял Андрей Богданов.

23 апреля в местечке Алутагузе прошёл марафон по горному велосипеду на призы Bosch, здесь Арсений Лайдинен занял 4 место в своей группе.

Волейбол

Команда СШ “Энергия” в субботу дома победила в зональных соревнований первенства Эстонии соперников из “Тарту Калев” и “Пыльва БК”, получив право бороться на уровне республики за 7-14 места.

 

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