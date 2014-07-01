Прыгнул на третье место в Южной Корее

СпортПрыгнул на третье место в Южной Корее
Почти целую неделю, в Южной Корее, в городе Тегу, проходил зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов. В составе Эстонской сборной команды, в тройном прыжке, в нём участвовал и представитель от Нарвы Валерий Федюшин. В итоге, в ходе напряжённой борьбы, Валерий занял третье место.
Спорт для Валерия - хобби. Работает он руководителем одной из нарвских таксофирм.
- Впечатления замечательные! - поделился с прессой Валерий. - Если взять спортивные итоги, то это движение бурно развивается во всём мире. На соревнования приезжают команды даже из таких экзотических стран, как Филиппины, Непал и Маврикий. Всё больше спортсменов не бросают занятий спортом после после завершения карьеры, а продолжают активно тренироваться и участвовать в соревнованиях. В Тегу в этом году было зарегистрировано рекордное количество участников – 4700 человек из 87 стран.
По словам нарвского спортсмена, очень интересно было познакомиться с далёкой от нас Южной Кореей. Ведь при всей нашей «похожести», есть и масса различий в поведении, культуре и воспитании людей.
- При всём стремлении южнокорейцев развиваться как и все, в этой стране всё-таки проглядывают многовековые традиции, необычные и тем самым очень интересные для европейского человека, - рассказывает Валерий Федюшин. - Например, первое, что «сбило меня с ног», был поклон мне в лифте, от служащего отеля.
Валерий рассказывает, что готовиться к соревнованиям ему пришлось не в Нарве, а в соседнем Силламяэ. Причина - в отсутствии в Нарве легкоатлетического манежа.
- Не только прыгать, но и просто пробежать по прямой 50 метров зимой у нас просто негде, - говорит спортсмен. - Спорткомплекс на ул. Раквере для этого не приспособлен, да и просто забит под завязку. Разговоры на эту тему ведутся, однако «воз и ныне там».
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по вопросам образования, культуры...
На вопросы читателей «Виру Проспект» ответит Вячеслав Коновалов...
В мире
Положение России в мире может измениться в ближайшие дни...
Если у Запада есть, что предложить России, можно ожидать самых неожиданных решений...
Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для...
Санкт-Петербург предлагает ввести бесплатные электронные визы...
Эрдоган добился победы на референдуме. Он сможет остаться у...
Расширение полномочий поддержали 51,7 процента турок, против выступили 48,6 процента...
Есть анекдот!
Особенности семейной жизни...
Если ты станешь моей женой, то я буду делать все возможное, чтобы прокормить свинью...
ОТБОРное видео
Голова в поле и свинка Пеппа...
Пенсионерка из Саяногорска освоила хромакей...
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Скупаем поддержанные автомобили
Скупаем поддержанные автомобили любых марок и моделей по лучшим ценам! Год выпуска не имеет значения. Покупаем как старые так и новые авто. Максимально быстро и выгодно. Нас интересуют: любые марки и модели; легковые, минивэны, внедорожники, микроавтобусы; на ходу; долго стоявшие; без техосмотра; требующие ремонта; интересны и другие предложения. Грамотное оформление документов (снятие с учета АРК). Деньги сразу наличными. {Тел.} 58905254.
Типовые и индивидуальные проекты
Архитектор, обладающий большим опытом, проектирует дома на одну или две семьи, рядные дома и садовые домики. Составляет с нуля проекты для домов, построенных без проекта. Типовые и индивидуальные проекты. Согласования. Разрешение на строительство. Разрешение на эксплуатацию. Геодезия. Тел.: +372 56649659. roman@solpro.ee www.solpro.ee
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Акция "Сбежавшие невесты"
Фотосессия — без секретов...
Съемки будут проходить на Ратушной площади, в ратуше и Нарвском колледже ТУ...
От редакции
Видео. На конкурс "Светлая Пасха" принесли 205 работ...
Определены все победители и призеры конкурса....
Выбор редакции
Каких кружков не хватает в Нарве?...
Осеньюзаработает новая государственная схема поддержки кружковой деятельности....
Нарвский музей остаётся в финансовой осаде...
Депутаты Нарвского городского собрания приняли дополнительный бюджет....
Шествие на Днях города пройдёт по новому маршруту...
Дни города в этом году пройдут с 1 по 4 июня....