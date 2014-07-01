Прыгнул на третье место в Южной Корее

Дата публикации: Сегодня, 10:40

Почти целую неделю, в Южной Корее, в городе Тегу, проходил зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике среди ветеранов. В составе Эстонской сборной команды, в тройном прыжке, в нём участвовал и представитель от Нарвы Валерий Федюшин. В итоге, в ходе напряжённой борьбы, Валерий занял третье место.

Спорт для Валерия - хобби. Работает он руководителем одной из нарвских таксофирм.

- Впечатления замечательные! - поделился с прессой Валерий. - Если взять спортивные итоги, то это движение бурно развивается во всём мире. На соревнования приезжают команды даже из таких экзотических стран, как Филиппины, Непал и Маврикий. Всё больше спортсменов не бросают занятий спортом после после завершения карьеры, а продолжают активно тренироваться и участвовать в соревнованиях. В Тегу в этом году было зарегистрировано рекордное количество участников – 4700 человек из 87 стран.

По словам нарвского спортсмена, очень интересно было познакомиться с далёкой от нас Южной Кореей. Ведь при всей нашей «похожести», есть и масса различий в поведении, культуре и воспитании людей.

- При всём стремлении южнокорейцев развиваться как и все, в этой стране всё-таки проглядывают многовековые традиции, необычные и тем самым очень интересные для европейского человека, - рассказывает Валерий Федюшин. - Например, первое, что «сбило меня с ног», был поклон мне в лифте, от служащего отеля.

Валерий рассказывает, что готовиться к соревнованиям ему пришлось не в Нарве, а в соседнем Силламяэ. Причина - в отсутствии в Нарве легкоатлетического манежа.

- Не только прыгать, но и просто пробежать по прямой 50 метров зимой у нас просто негде, - говорит спортсмен. - Спорткомплекс на ул. Раквере для этого не приспособлен, да и просто забит под завязку. Разговоры на эту тему ведутся, однако «воз и ныне там».