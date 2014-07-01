Чемпионы Эстонии просят помощи для поездки в Сочи

СпортЧемпионы Эстонии просят помощи для поездки в Сочи
В этом году в чемпионате Эстонии по шахматам среди учеников 1-6 классов участвовали 25 школьных команд. Борьба была очень напряжённой, но команда Нарвской Пяхклимяэской гимназии сумела стать чемпионом страны. Это дало команде право представлять Эстонию на Международном шахматном турнире среди школьных команд «Белая Ладья 2017» в Сочи, но команда не может поехать на турнир без финансовой помощи.
Иллюстративное фото
«Белая ладья» стала первой школой высшего шахматного мастерства для многих талантливых шахматистов, будущих чемпионов России, Европы и мира с 1969 года. После распада СССР проведение «Белой Ладьи» прекратилось, но в 2014 году на шахматной олимпиаде в норвежском городе Тромсё глава Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов подписал договор о возобновлении турнира с главами национальных шахматных федераций нескольких стран бывшего СССР и Израиля. Позже к ним присоединились и другие.
В турнире 2016 года, кроме 328 юных спортсменов из разных регионов России, участвовали шахматисты из Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, Монголии и Эстонии - нашу республику в прошлом году также представляла команда Нарвской Пяхклимяэской гимназии.
В составе школьной команды - титулованные шахматисты, участвующие в чемпионатах Эстонии, Европы и в других соревнованиях: чемпионы и вице-чемпионы Эстонии в командном зачёте в своих возрастах Денис Андрияшкин, Арина Полуэктова, Алексей Ганюков, Марк Лазоев.
- Надеемся, что поездка на турнир среди школьных команд в Сочи состоится и очень надеемся на помощь, пусть даже самую маленькую, - говорит организатор поездки Елена Полуэктова. - Ребята готовятся, тренируются, с нетерпением ждут этого события.
|Контактные данные:
Елена Полуэктова,
тел. 5590 2233,
тренер Леонид Пелешев,
тел. 5660 4518.
Счёт для пожертвований: Swedbank EE722200221063838917
ARINA POLUEKTOVA
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