Нарвская спортивная неделя

СпортНарвская спортивная неделя
Оздоровительный бег
В апреле стартует Нарвская серия забегов 2017, которая состоит из 5-ти различных беговых соревнований. В них смогут принять участиe все, кто чувствует спортивный азарт или просто любит атмосферу спорта и движения. Этапы серии пройдут в Нарве и в Нарва-Йыэсуу.
В рамках каждого этапа будут проходить забеги малышей на 300 метров, где каждый участник получит на финише медаль и сладкий приз.
Люди, желающие преодолеть дистанцию пешком или бегом без учёта времени, смогут это сделать на каждом этапе.
Награждение участников будет проходить после каждого этапа, но в рамках всей серии будет и абсолютный зачёт.
Для участия в aбсолютном зачёте необходимо пробежать как минимум в 4-х из 5-ти этапов Нарвской серии забегов в основной дистанции.
Первый этап пройдёт 23 апреля в Нарва-Йыэсуу, это традиционный Забег Юрьевой ночи, трасса которого проходит по Светлому парку, променаду и морю. Регистрация уже началась на сайте motus.ee.
Баскетбол
В субботу, 15 апреля, в 12.15 в спортзале “Энергия” (Таллиннское шоссе, 30) в борьбе за первое место в финале 2-й лиги Ида-Вирумаа по баскетболу встретятся Narva SK Energia и Kalev / Sillamäe Gümnaasium.
Ежегодный чемпионат среди мужских команд проводит Региональная баскетбольная Лига Эстонии. Команда Narva SK Energia в прошлом году также дошла до финала, но не уступила первое место той же команде Kalev / Sillamäe Gümnaasium.
Профессиональной баскетбольной команды в Нарве нет, но люди, которые любят баскетбол и хотят его развивать, есть! Команда Narva SK Energia, состоящая из любителей и энтузиастов баскетбола, приглашает болельщиков посмотреть на игру.
Бокс
В Нарвском спортивном центре, Раквере, 22d состоится чемпионат Эстонии 2017 по боксу.
14 апреля в 16.00
15 и 16 апреля в 12.00
Массовое катание на льду
В Нарвском ледовом холле (ул. 26 Июля, 4) проводится массовое катание на льду:
со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00.
Внимание! В связи с государственными праздниками 14 и 16 апреля массовое катание отменяется.
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