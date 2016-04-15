Нарвская спортивная неделя

Дата публикации: Вчера, 11:47

Оздоровительный бег

В апреле стартует Нарвская серия забегов 2017, которая состоит из 5-ти различных беговых соревнований. В них смогут принять участиe все, кто чувствует спортивный азарт или просто любит атмосферу спорта и движения. Этапы серии пройдут в Нарве и в Нарва-Йыэсуу.

В рамках каждого этапа будут проходить забеги малышей на 300 метров, где каждый участник получит на финише медаль и сладкий приз.

Люди, желающие преодолеть дистанцию пешком или бегом без учёта времени, смогут это сделать на каждом этапе.

Награждение участников будет проходить после каждого этапа, но в рамках всей серии будет и абсолютный зачёт.

Для участия в aбсолютном зачёте необходимо пробежать как минимум в 4-х из 5-ти этапов Нарвской серии забегов в основной дистанции.

Первый этап пройдёт 23 апреля в Нарва-Йыэсуу, это традиционный Забег Юрьевой ночи, трасса которого проходит по Светлому парку, променаду и морю. Регистрация уже началась на сайте motus.ee.

Баскетбол

В субботу, 15 апреля, в 12.15 в спортзале “Энергия” (Таллиннское шоссе, 30) в борьбе за первое место в финале 2-й лиги Ида-Вирумаа по баскетболу встретятся Narva SK Energia и Kalev / Sillamäe Gümnaasium.

Ежегодный чемпионат среди мужских команд проводит Региональная баскетбольная Лига Эстонии. Команда Narva SK Energia в прошлом году также дошла до финала, но не уступила первое место той же команде Kalev / Sillamäe Gümnaasium.

Профессиональной баскетбольной команды в Нарве нет, но люди, которые любят баскетбол и хотят его развивать, есть! Команда Narva SK Energia, состоящая из любителей и энтузиастов баскетбола, приглашает болельщиков посмотреть на игру.

Бокс

В Нарвском спортивном центре, Раквере, 22d состоится чемпионат Эстонии 2017 по боксу.

14 апреля в 16.00

15 и 16 апреля в 12.00

Массовое катание на льду

В Нарвском ледовом холле (ул. 26 Июля, 4) проводится массовое катание на льду:

со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00;

суббота, воскресенье с 12.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.00.

Внимание! В связи с государственными праздниками 14 и 16 апреля массовое катание отменяется.