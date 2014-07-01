«Каисса» в третий раз подряд — чемпион Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:25

Нарвская шахматная команда «Каисса» в третий раз подряд стала чемпионом Эстонии среди клубных команд. Лишь недавно её лидер Алексей Гаранин стал самым молодым чемпионом Нарвы среди взрослых за всю историю. Теперь, имея за спиной команду, он доказал, что и на уровне Эстонии сидеть напротив него шахматистам опасно. Быть лидером команды всегда тяжело, но Алексей с блеском продемонстрировал, что это у него получается.

Янис Сумарок по итогам прошлого года был отмечен среди лучших тренеров Нарвы.

Молодым спортсменам часто с легкостью дают лестные определения: «талантливый», «гениальный». Не знаю, как с этим обстоят дела у Яна-Платона Иванова, но его работоспособности и желанию победить могут позавидовать многие. Он теперь уже двукратный чемпион среди взрослых, участник чемпионатов мира и Европы?

Перечислению званий и достижений Владимира Жаворонкова следовало бы посвятить отдельную статью. Одно из любимых выражений Владимира - «хочешь сделать хорошо — сделай сам». В этот раз он выступал еще и в качестве «играющего тренера» (А. Гаранин - его ученик).

Об Эдуарде Коновалкине хочется сказать особо. В силу различных причин он не так часто, как хотелось бы, выступает за наш клуб, но если уж играет, то на его пути лучше не становиться.

На финише турнира встретились две нарвские команды, извечные соперники - «Малетяхт» и «Каисса». Тренер «Малетяхта» Леонид Пелешев - учитель Эдуарда Коновалкина, смог убедиться, что ученик превзошёл своего учителя.

На женской доске представительнице Санкт-Петербурга Елене Быстряковой противостояли практически все сильнейшие шахматистки Эстонии. Ее вклад в победу команды трудно переоценить. Приходится констатировать, что класс российской шахматной школы по-прежнему является одним из высочайших в мире.

Фактически седьмым членом команды много лет является основатель, вдохновитель, бессменный президент клуба «Каисса» Янис Михайлович Сумарок. Совсем недавно его детищу исполнилось - 20 лет! Пожалуй, лучшего подарка к юбилею, чем чемпионство, трудно себе и пожелать. Низкий вам поклон, Янис Михайлович, за вашу преданность шахматам, клубу, людям, которые все эти годы были рядом.

Третий год подряд клуб «Каисса» завоевал право представлять Эстонию на первенстве Европы, но в отсутствие финансирования лишен этой возможности. Шахматистам остаётся надеяться на помощь городских властей.

Эдуард Толмачев