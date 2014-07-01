К Кубку мира по лыжам готовилась… в бассейне

Спорт / ЛюдиК Кубку мира по лыжам готовилась… в бассейне
Нарвитянка Надежда Полякова вернулась с четырьмя медалями с Кубка мира по лыжным гонкам среди ветеранов, который прошёл в городе Клостерс в Швейцарии, неподалёку от знаменитого Давоса.
Надежда Полякова вернулась в Нарву с Кубка мира с четырьмя медалями. Фото: Николай Андреев
В своей возрастной группе “70+” Надежда Полякова завоевала золотые медали на дистанциях 5 и 10 км, стала второй на дистанции 15 км и прошла марафонскую дистанцию с третьим временем.
На соревнованиях, которые проходили с 1 по 11 марта, Эстонию представляли 5 лыжников; Надежда была единственной из Нарвы. Всего же на Кубок мира приехали более 1200 лыжников из 37 стран мира. Организаторы разбили их на возрастные группы: в первой выступали спортсмены 30-35 лет, а в самой старшей 12-й - 85 лет и старше.
- В старших группах бывает, что на пьедестал поднимается только один человек. Таких спортсменов в Клостерсе зрители приветствовали стоя, - рассказала “НГ” Надежда Полякова. - Да и в целом, атмосфера на соревнованиях была праздничная. Поскольку я участвую в таких крупных соревнованиях не впервые, я была рада встретить много давних соперников.
Самым серьёзным достижением нарвская спортсменка называет то, что удалось опередить американку Трину Хосмер.
- В прошлом в забегах с ней удавалось быть третьей. А тут я выиграла, причём сразу 2 с половиной минуты - это казалось непостижимым! - делится эмоциями нарвитянка. Благодаря тому, что Кубок мира прошёл в марте - в конце сезона - было время и возможность к нему подготовиться. В конце зимы, случалось, снега в Эстонии было очень мало. Но Надежда Полякова говорит, что для ее тренировок снежного покрова вполне хватало - снег лежал на Ореховой горке, иногда ветер наметал приличный слой снега вокруг карьера Кадастику.
- Были и старты на местных соревнованиях, с более короткими дистанциями, - рассказывает спортсменка. - И конечно, немаловажную роль в подготовке сыграло то, что я ходила в бассейн почти каждый день. Меня как-то спросили после бассейна: ну как, накупалась? А вместо меня ответила сотрудница бассейна: она не купается, она там пашет!
Хотя на столь крупных международных соревнованиях спортсмены представляют свою страну, лыжи, палки, средства для смазки лыж и остальные необходимые вещи они приобретают за свой счёт.
- Всё своё и уже очень давнишнее, - говорит спортсменка и отмечает, что было бы лучше иметь больше подготовленных лыж и палок, из которых можно выбрать подходящие по погоде. - Например, на одной из гонок я встала на лыжи и сразу, ещё до старта, поняла - нет, не пойдут! И на трассе никак не получилось побороться за первое место. Пришла второй.
Путешествуют спортсмены также за свой счёт. Но можно рассчитывать на помощь клуба (Надежда представляет клуб Narva Spordi Veteranide Koondis), а также города - за завоёванные медали городские власти вручают денежные премии.
В Швейцарии Надежда Полякова выходила на трассу с двумя десятками спортсменок того же возраста. В местных соревнованиях, сетует она, соответствующей её возрасту категории зачастую просто нет - организаторам не набрать нужного количества спортсменов. Поэтому приходится соревноваться с 60-летними, а случается - и с 40-летними и даже 19-летними.
- Тут, конечно, призовых мест не добиться, - говорит она. - Но я вполне нормально к этому отношусь. Для меня главное - выступить, пройти дистанцию, заставить себя работать! Бывает, что я и одна в своём возрасте выступаю - ну и что?
Николай Андреев
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