Нарвская спортивная неделя

СпортНарвская спортивная неделя
Чемпионат Нарвы по плаванию
24 марта в Нарве, в бассейне «Энергия», прошел традиционный открытый чемпионат Нарвы по плаванию. В стартах участвовали более 80 спортсменов, представляющих клубы из Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Лучшие спортивные результаты соревнований показали нарвитяне Демид Солодов и Никита Сергеев (дистанция 200 метров свободным стилем), получившие специальные кубки. Сами соревнования традиционно вызвали большой интерес у нарвитян. Трибуна бассейна была полностью заполнена любителями плавания.
Художественная гимнастика
25 марта в Винни состоялся международный весенний турнир по художественной гимнастике „Lumikeluke 2017”, в котором приняли участие 221 гимнастка из России, Финляндии и Эстонии, которую представляла в т.ч. СШ «Паэмурру». Среди участниц в группе «В» Noorteiklass (2006 г.р.) Хилда Демидова заняла первое место. Среди участниц в группе «В» Lasteklass (2007 г.р.) второе место у Анастасии Берестовой, а в группе «А» Лада Лубченок заняла третье место. Тренер – Анастасия Бессонова.
24 и 26 марта в Санкт-Петербурге прошел международный турнир по художественной гимнастике «Солнечные зайчики». Результаты воспитанниц спортшколы «Паэмурру»: среди участниц 2008 г.р.группы «В» Александра Работинская заняла первое место, Каролина Воронова была четвертой. Среди гимнасток 2007 г.р. группы «В» Дарина Торопова завоевала первое место, а Ксения Минич была четвертой. В группе «А» первое место заняла Лада Лубченок. Среди 2006 г.р. группы «А» третье место у Елизаветы Васиной. Среди участниц 2003-2004 г.р. группы» «А» Анна Шляпникова и в группе «В» Олеся Циммерман заняли четвертые места. Тренеры – Надежда Захаренкова и Анастасия Бессонова.
24 и 27 марта в Ивангороде состоялся традиционный международный турнир «Весенние грации» по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие и нарвские гимнастки, воспитанницы тренера Надежды Захаренковой. Среди девочек 2003 г.р. Анастасия Васильева заняла второе место. Среди гимнасток 2006 г.р. Вероника Хомитская была четвертой.
Бокс
C 24 по 27 марта в Таллинне состоялся международный турнир по боксу «Золотая перчатка», в котором приняли участие спортсмены из России, Украины, Норвегии, Швеции и Эстонии. Воспитанники Василия Панова стали призерами во всех возрастных категориях. Среди юношей U-15 (2003-2004 г.р.) первые места завоевали: в весовой категории до 39 кг Денис Чернокошкин, до 42 кг Дмитрий Праткунас, до 62 кг Артур Андреев. Второе место занял Егор Кузнецов в весовой категории до 38,5 кг, проиграв Денису Чернокошкину. Среди юношей U-17 (2001-2002 г.р.) первые места завоевали: в весовой категории до 48 кг Марк Андреев, до 63 кг Семен Каманин. Среди юношей U-19 (1999-2000 г.р.) в весовой категории до 64 кг первое место завоевал Павел Каманин.
По информации спортшкол «Паэмурру» и «Энергия»
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