Коротко о спорте

Дата публикации: Вчера, 14:42

Нарвские биатлонистки отправились на Открытый чемпионат Швеции.

Биатлон

Нарвские биатлонистки Алина Бочтарева, Ксения Прибыловская и София Балабанова примут участие в Открытом чемпионате Швеции по биатлону, который пройдет с 22 по 26 марта в городе Лима.

Представительницы нарвской спортивной школы Энергия и клуба Äkke выступят в составе молодежной сборной Эстонии. Соревнования пройдут в трех дисциплинах: спринт, гонка с преследованием и микс-эстафета.

Фигурное катание

С 13 по 16 марта состоялись соревнования Grand Trophy St Petersburg. Это крупнейшие детско-юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках Северо-Западного региона России. В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов от 4-х до 15-ти лет из спортивных школ Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Эстонии. Среди участников, выступавших по 1 спортивному разряду, второе место заняла воспитанница спортшколы «Паэмурру» - Керли Иллипе. Тренер – Ольга Портянко.

С 16 по 19 марта в Таллинне прошли международные соревнования Tallink Hotels Cup, в которых приняли участие и нарвские фигуристы. В разряде Junior ladies второе место заняла воспитанница Натальи Рысевой – Настасья Еремина. В разряде Basic Novice A золотым призером стал воспитанник Виктории Спельман – Павел Брюзгин. Хореограф фигуристов – Татьяна Нестеренко.

Бокс

С 18 по 19 марта в городе Силламяэ состоялся традиционный турнир по боксу памяти тренера и боксера Юрия Кудряшова. В турнире приняли участие 70 боксеров из России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Воспитанники тренера спортшколы «Паэмурру» Василия Панова стали чемпионами в нескольких возрастных категориях. Среди юношей U-15 (2001-2002 годы рождения) первые места завоевали Егор Кузнецов в весовой категории до 38 кг, Дмитрий Праткунас (до 40кг), Александр Праткунас (до 49 кг), Артур Андреев (до 60 кг), Никита Чапурин (до 60 кг). Среди молодежи U-17 (1999-2000 г.р.) первые места завоевали Марк Андреев (до 48кг) и Семен Каманин (до 63 кг).

С 15 по 19 марта в Анапе стартовал 10-й Международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти Николая Павлюкова.

От Эстонии в турнире принял участие воспитанник Василия Панова, учащийся нашей спортшколы «Паэмурру» Павел Каманин. В турнире участвовало 108 боксеров из 14 стран. Павел Каманин проиграл боксеру из Ирландии, который стал победителем турнира в весовой категории до 64 кг.