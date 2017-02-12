В хоккейном финале пока 1:1

СпортВ хоккейном финале пока 1:1
Финальная серия игр чемпионата Эстонии по хоккею между нарвской командой PSK и таллиннским ХК «Викинг» идет полным ходом. Пока общий счет 1:1, но к моменту отправки газеты в печать ещё не известен результат игры в Таллинне, которая должна будет склонить чашу весов в чью-либо пользу. Интересно, что в первых двух поединках соперники побеждали друг друга на выезде.
Момент напряжённой игры нарвитян и таллиннцев. Фото: Хельмут Хансен
В первой субботней гостевой игре нарвитяне, тактически грамотно сыгравшие на контратаках, одержали победу с сухим счетом 3:0 (счёт по периодам - 2:0, 0:0, 1:0). Двумя заброшенными шайбами отличился опытный Александр Богданов, а открыл счет в матче молодой нарвский игрок Никита Пузаков. Отлично провел всю встречу голкипер PSK Даниил Сеппенен, не раз выручавший свою команду.
В домашней же игре в минувшее воскресенье хозяева потерпели поражение – 3:5 (по периодам - 1:2, 0:1, 2:2). У хозяев шайбы забросили Георгий Васильев, Сергей Гулов и на последних секундах игры все тот же Максим Пузаков. Победными шайбами у гостей отметились Филипп Шварыгин, Дмитрий Виноградов, Даниил Галимулин, Александр Кузнецов и Максим Иванов. Следует заметить, что Филипп и Александр являются воспитанниками нарвского хоккея. Хозяева площадки умудрились, не без помощи судей, заработать 50 минут штрафного времени. У гостей этот показатель оказался в два раза меньше.
Прокомментировать итоги двух прошедших финальных игр мы попросили специалиста в этой области, хорошо знакомого любителям эстонского и нарвского хоккея Кирилла Колпакова.
«Первая игра была достаточно сумбурной на всем ее протяжении. Нарвитянам удалось использовать больший процент своих моментов. Грамотно играя в откат, а также в игре при неравных составах, они нейтрализовали командное нападение соперников, а попытки хозяев сделать что-то в одиночку ни к чему не привели. Также стоит отметить более чем солидную игру вратаря нарвитян Даниила Сеппенена, который без проблем разбирался с первыми бросками, а защитники позиционно и физически выигрывали борьбу за отскоки.
Начало второй игры в Нарве было логическим продолжением первой, начиная от умелой игры нарвитян в обороне, блокировки бросков, вытеснения противника с пятачка и молниеносных контратак. Но PSK, как часто это бывает исключительно в домашних играх, стал жертвой собственной недисциплинированности и желания некоторых ребят показать свое «я», а не результат. Вполне логичным исходом такой манеры игры явились частые и необоснованные удаления, которые привели к двум голам в меньшинстве и потере качества игры в обороне, а затем и к итоговому поражению».
И как сообщил главный тренер нарвской команды Раис Давлеткильдеев, из-за серьезной травмы плеча, полученной в домашней игре, и уже перенесенной операции по этому поводу, в этом сезоне больше уже не сыграет один из лучших игроков PSK Александр Богданов.
Обязательный четвертый финальный поединок состоится в Нарвском ледовом холле 25 марта. Начало игры в 20.00. Победитель чемпионата Эстонии определится в серии до трех побед. Все матчи финальной серии можно посмотреть в прямом эфире на Delfi TV.
Евгений Рогов
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