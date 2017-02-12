«Narva United» стремится к чемпионству

Дата публикации: Сегодня, 10:30

В минувшую субботу в Кехра прошла первая упорнейшая финальная игра чемпионата Эстонии по футзалу между таллиннским «Космосом» и Narva United.

Победа наша, но впереди — вторая финальная игра. Фото: Narva United FC

По ходу матча наши парни дважды вели в счете с перевесом в два мяча - 2:0 и 3:1 (голы забили: капитан Станислав Быстров, Виталий Андреев и Виталий Кутузов, после техничного индивидуального сейфа и удара по воротам Эдуарда Бадера). Но за 4 минуты до конца второго тайма игрок «Космоса» Степан Черноусов с прямого штрафного удара, назначеного за полученный нарвитянами 6-ой фол в тайме, сравнял счет - 3:3. Уже в самом начале первого дополнительного 5-минутного тайма победный мяч забил лучший бомбардир регулярного чемпионата Эстонии Виталий Андреев. - 4:3. Следует заметить, что после 4-го гола в наши ворота были назначены еще два штрафных удара за перебор фолов во втором тайме. Отлично сыграл в этих критических эпизодах вратарь Валерий Смелков, специально прилетевший из Англии в Таллинн на финальную игру.

Вторая игра финальной серии до 2-х побед пройдет уже в ближайшую субботу, 18 марта, в Нарвском спортивном центре на ул. Раквере. Начало встречи в 19.30. В случае необходимости, третья игра состоится также в Нарве, 26 марта. Победитель чемпионата Эстонии получит право выступления в Кубке чемпионов УЕФА по футзалу. А 15 марта определится обладатель бронзовых наград нынешнего чемпионата в игре между таллиннскими командами «Аугур Энемат» и «Ринопал».

В перерыве финального матча среди всех обладателей билетов разыгрывается 50 EUR в конкурсе «Крученый удар» от OlyBet Estonia и Narva United FC, а также другие призы от спонсоров команды.

Евгений Рогов



