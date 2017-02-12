Чемпионат Эстонии совместили с соревнованиями для всех

Дата публикации: Сегодня, 10:13

4 марта в Нарвском спортцентре прошёл чемпионат Эстонии по гребле на тренажёрах, а сразу после него — соревнования Kevad, tõmba!, устроенные Нарвской солдинаской гимназией. В Нарву приехали более 200 спортсменов.

Как рассказала завуч споршколы «Энергия» Константин Вергун, гребля на тренажёрах из специфической зимней тренировки для гребцов превратилась в очень распространённый спорт. Гребные тренажёры есть практически в каждом крупном спортзале, поскольку позволяют тренировать сразу разнообразные группы мышц.

В Нарве особую роль в популяризации гребли на тренажёрах играет Солдинаская гимназия, которая уже второй раз организует соревнования Kevad, tõmba!

Но вернёмся к чемпионату страны. Соренования проводились «на дистанции» 1 000 м для мальчиков и девочек С-класса и 2 000 м — для всех остальных.

Из нарвитян лучше всего выступили самые юные - С-класс, 2003 год рождения и младше.

Среди девочек здесь победила Ульяна Сафонова (3 мин 44 с). Владислава Смородина заняла 8 место.

Среди юношей победил Глеб Форстиман, его время 3 мин 18 сек.

Среди юношей В-класса (2001 год рождения и младше) Дмитрий Поляков из Нарвы стал 3-м, Александр Ивлев занял 5 место.

Среди старших юношей и девушек (А-класс, 99 г.р. и младше) Кристина Зелюканова заняла 5 место, а среди юношей Михаил Куштейн - самая главная надежда нарвской гребли - занял 2 место, уступил своему партнёру по лодке в обычной гребле Райну Харьюсу из Пярну всего полсекунды. Дмитрий Михайлов занял 4 место, Никита Горлов - 5-е.

Последняя медаль, которую спортсмены оставили в Нарве - Александра Кулицкая среди женщин в лёгком весе завоевала серебро.

В соревнованиях взрослых спортсменов Ульяна Бородачёва стала 4-й среди женщин, не дотянув до бронзы буквально 3 секунлы, а Никита Константинов занял 8 место среди мужчин.

Соревнования Kevad, tõmba!, начавшиеся сразу после чемпионата, были открыты практически всем желающим. Состоялись отдельные заезды среди школьников в разных возрастах, среди клубов, командные соревнования - всего более 10 заездов в разных классах.

Кульминацией стал звёдный заезд, в котором участвоали сильнейшие мужчины-спортсмены, которые и подняли греблю в Нарве на такой уровень, что в городе можно проводить чемпионат страны - это бывшие участники чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр - Роман Дмитриев, Владимир Латин, Андрей Шилин, Леонид Гулов…

Неожиланно второе место в этом заезде занял Андрей Канев - учитель физкультуы Солдинаской гимзаниии и один из глаыных организаторов самих соревнвоаний, уступил он только Леониду Гулову, который уверенно стал победителем соревнований.

Николай Андреев