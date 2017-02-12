Полуфинальное чудо от Narva United

Дата публикации: Сегодня, 09:43

В минувшую пятницу, 3 марта, в Нарве, при полном аншлаге, буквально прогремела третья решающая полуфинальная игра чемпионата Эстонии по футзалу в Triobet SaaliLiiga между командами Narva United и Rinopal (Таллинн).

Эмоции захлёстывали не только болельщиков, но и игроков. Narva United FC

Дважды уступая по ходу встречи 2 мяча, наши парни неимоверными бойцовскими усилиями, при оглушительной поддержке местных болельщиков, умудрились все-таки сравнять счет, а за 19 секунд до окончания матча сотворить долгожданную победу - 5:4! Победный и первый голы на счету Эдуарда Бадера. Дублем также отметился Виталий Андреев. Особенно болельщикам запомнился его первый чудо-гол в матче, забитый "пушкой" с дальнего расстояния в "девятку". Третий трудовой и очень нужный гол старательно вонзил в сетку ворот соперника капитан команды Станислав Быстров.

Ранее первым финалистом чемпионата Эстонии по футзалу стал таллиннский "Космос", прошедший 1/4 финала и победивший в полуфинальной серии до двух побед победителя регулярного первенства столичный "Аугур" со счетом 2:0. Оба матча чемпион прошлого сезона выиграл в дополнительное время - 5:3 и 3:2.

Первую финальную игру Narva Unitеd проведет на выезде уже 11 марта. Вторая уже домашняя игра запланирована на 18 марта. Время матча уточняется. Чемпион Эстонии определится посредством двух побед. Если при счете 1:1 по играм понадобится дополнительный третий матч, то он пройдёт 26 марта.

Евгений Рогов