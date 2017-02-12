«Нарва Транс» приглашает на первый домашний матч сезона!

Дата публикации: Вчера, 11:21

Новый сезон Премиум Лиги набирает обороты и вот наш первый домашний матч сезона. Уже в эту субботу 11 марта в 16:00 на стадионе Калев-Фама.

Фото: Сергей Степанов

«FCI» - действующий чемпион Эстонии, не так давно выиграл свой первый Суперкубок страны, после чего неожиданно уступил тартуской «Таммеки» в рамках первого тура Премиум Лиги. Очевидно, что игроки «FCI» приедут не в самом хорошем настроении и разговора о дополнительной мотивации и настроя у них не будет.

Нам достается очень непростой соперник, наверное, один из самых сыгранных и сбалансированных в Эстонии. Это будет настоящая битва для наших ребят, ведь исторически наш клуб никогда не переигрывал «FCI» и с этим нужно что-то делать.

В нашем составе после прошлогодних дисквалификаций в состав возвращаются Герман-Гурий Львов и Танель Тамберг, однако получивший красную карточку Василий Пинчук должен будет матч пропустить.

Своими мыслями перед вторым туром Чемпионат поделился Адьям Кузяев:

- В следующем туре нам предстоит сыграть с действующим чемпионом - «Инфонетом». Они начали сезон крайне неудачно. Какая игра нас ожидает?

А.К: «Я видел матч «Инфонета» с «Таммекой». У них был целый ряд моментов, которые они создали, но не реализовали. И все-таки, игроки этой команды по уровню мастерства, по уровню опыта - очень сильные! Нас безусловно ожидает тяжелый матч, но я надеюсь, что мы за счет своей самоотверженности постараемся добиться положительного результата!»

- Как считаете изменилась ли игра «Инфонета» по сравнению с прошлым сезоном?

А.К: «Я считаю, что еще рано говорить об изменениях, так как одна-две игры еще ничего не говорят. Нужно пройти как минимум один круг, после чего можно проанализировать как изменилась команда по сравнению с прошлым сезоном.»

Отметивший двумя голами Денис Поляков, в эту субботу в первые сыграет на стадионе Калев-Фама, что думает об игре наш легионер:

- Оба гола забил со штрафных ударов, ждать ли нам от тебя гола в следующем матчем с «Инфонетом»?

Д.П: «Я всегда говорю про футбольный фарт, если будут штрафные возле ворот, то я постараюсь исполнить их на максимум, а там уже как повезет…»

- Первая игра вышла довольно удачной, скажи, сможем ли продолжить так же в следующем матче?

Д.П: «Эта победа дала нам море положительные эмоций перед следующим туром! Мы будем готовиться, ведь все в наших силах.»

Подробности домашнего матча на странице мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/597143170482801/

Приглашаем нарвитян, гостей нашего города, любителей футбола и спорта, поддержать команду «Нарва Транс» в этом захватывающем матче.

Пресс-служба футбольного клуба «Нарва Транс»