Коротко о спорте

Дата публикации: Вчера, 22:08

Бокс

С 23 по 25 февраля в Псковской области состоялся 19-й международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова. В нём участвовало 147 боксеров из 22 клубов, в том числе из Белоруссии и Эстонии. Эстонию представляли спортсмены из двух клубов Таллинна и воспитанники спортшколы «Паэмурру».

Золотые медалисты братья Каманины и их отец.

Столичным боксерам выйти в финал не удалось. Но воспитанники нарвитянина Василия Николаевича Панова (PSK) показали следующие результаты в своих категориях: Фёдор Каманин (2006 г.р., до 30 кг) в финале одержал победу над боксером из Санкт-Петербурга и занял первое место, Семён Каманин (2001 г.р., до 63 кг) в финале одержал победу над чемпионом Белоруссии и занял первое место, Павел Каманин (1999 г.р., до 64 кг) в финале одержал победу над боксером из Пскова и также завоевал первое место в своём весе и возрасте.

Дзюдо

25-26 февраля в Выру состоялся международный турнир по дзюдо Võru Kevad, который прошел в четырех возрастных категориях. В соревновании приняли участие около 395 спортсменов из 53 клубов 6 стран (Украина, Россия, Литва, Латвия, Финляндия и Эстония).

По итогам соревнований нарвские спортсмены СШ "Энергия" завоевали три бронзовые медали в С-классе: Никита Егоров (-34 кг), Алена Сазонова (-35 кг) и Анна Карсакова (+52 кг).

Фигурное катание

С 24 по 26 февраля в Тарту состоялись международные соревнования по фигурному катанию Lõunakeskus Trophy 2017. Воспитанники спортшколы «Паэмурру» достойно выступили на соревнованиях в условиях жесткой конкуренции. В разряде Chicks 2009 года рождения серебряную медаль завоевала Елизавета Трифонова, также серебряным призером в разряде Basic Novice A стал Павел Брюзгин. В разряде Junior Ladies третье место заняла Керли Иллипе. Тренеры фигуристов – Ольга Портянко и Виктория Спельман, хореограф – Татьяна Нестеренко.

Настольный теннис

25-26 февраля в Таллинне состоялся чемпионат Эстонии по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов. Чемпионы и призеры выявлялись в индивидуальном и в парном разрядах. Среди женщин Валерия Петрова заняла третье место, среди женских пар — победила пара Валерии Петровой и Лидии Андреевой.