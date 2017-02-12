50 лет шахматному соперничеству Нарвы и Кохтла-Ярве

Дата публикации: Вчера, 21:54

25 февраля в шахматном клубе «Диагональ» в Кохтла-Ярве состоялась традиционная встреча сборных шахматных команд Кохтла-Ярве и Нарвы. Эти встречи ведут свой отчёт с 1967 года, когда в новом ДК завода «Балтиец», ныне городской ДК «Ругодив», состоялся первый матч на 100 досках.

Интерес к матчам поддерживается с обеих сторон. Мы гордимся, что это единственное подобное соревнование в Эстонии. Счёт встреч, статистика матчей говорят, что силы сторон примерно равны, в разные годы победы одерживали обе стороны.

Чемпион Нарвы Алексей Гаранин (слева) соперничает с шахматистом из Кохтла-Ярве. Леонид Пелешев

Последние годы мы соревнуемся в формате быстрых шахмат с контролем времени 15 мин +3 сек. На этот раз играли 6 четверок с каждой стороны: 2 мужские, женская, юношеская, сеньоры и мальчики до 10 лет, по схевенингенской системе: каждый по очереди сыграл со всеми четырьмя своими противниками.

Матч начался с приветствий и обменов сувенирами. На соревнования приехали два участника самого первого матча между городами - ветераны кохтла-ярвских шахмат Георгий Орлов и Эйнар Вайно.

Итог 3- часовой встречи - нарвитяне на этот раз оказались сильнее: 55,5 на 40,5 очков, взяв таким образом реванш за прошлогоднее поражение «на своем поле».

Нарвские шахматисты выиграли во всех 4-х турах, одержав победы в 5-ти группах, кроме женской четвёрки. В составе победителей были представители всех трёх нарвских клубов. Доминировала молодёжь - средний возраст второй нарвской «мужской» четвёрки составил 14 лет, а в категории 18-летних юношей средний возраст игроков на самом деле составил только 12 лет.

Леонид Пелешев, мастер ФИДЕ