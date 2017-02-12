Золото Нарвского заезда второй год подряд уходит в Йыхви

Дата публикации: Вчера, 21:18

24 февраля в День независимости Эстонии на лыжных трассах Ореховой горки прошёл IV Нарвский лыжный заезд. Старты проходили свободным лыжным ходом, в них мог принять участие любой желающий. Отдельно вне конкурса прошёл «Забег деятелей», в котором на трассу вышли мэр города, вице-мэр и общественные активисты.

Старт гонки на короткую дистанцию. Фото Äkkesport

В заезде деятелей приняли участие мэр Нарвы Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов, тренер по биатлону нарвской спортивной школы «Энергия» Евгений Вшивцев, командующий нарвским Кайтселийтом Александр Лупанов, организатор спортивных мероприятий Антон Праткунас (спортивный клуб Motus), лучший спортсмен города Нарва в 2016 году триатлонист Александр Латин и его брат, в прошлом олимпиец в академической гребле, Владимир Латин, депутат нарвского городского собрания Илья Фёдоров, учебный директор Нарвского колледжа Тартуского университета Ает Киисла, учитель физкультуры Феликс Оя, а также главный работник на трассах Ореховой горки, один из энтузиастов, начавших развитие спортивных трасс в Äkkeküla - Михаил Горлович.

На основной дистанции в 16 км первое место со временем 45 мин 28 с завоевал Пееп Кивиль из Йыхви. С отставанием чуть больше полторы минуты за ним к финишу пришёл Арво Сала, также из Йыхви, и третьим стал Каспар Краувярк из лыжного клуба Alutaguse с результатом 46 мин 46 с. Среди женщин первая тройка была следующей: Марис Нурм (Rendikeskus.ee), со временем 58 мин 4 с, Алёна Ягудина из лыжного клуба Äkke (59 мин 2 с) и Марилийс Курс (Йыхви) 1 ч 2 м.

На короткой дистанции 8 км лучшими среди мужчин стали Марк Ильин (24 мин 11с), Алексей Ярушкин (24 мин 12 с) и Стиверт Пульк из Йыхвийского клуба Alutaguse (24 мин 16 с). У девушек на этой дистанции в первую тройку вошли Ульяна Юрлова (Нарва, 24 мин 34 с), София Балабанова (Нарва, 25 мин 23 с) и Пийа Кивиль (Alutaguse, 25 мин 32 с).

На детской дистанции 1км со временем 3 мин 8 с среди мальчиков финишировал Михаил Блохин из нарвской спортивной школы "Энергия" и среди девочек Анастасия Королёва (03 мин 10 с) из Федерации лыжных гонок и биатлона города Кингисеппа (Россия).

В заезде малышей на 300 метров фигурной езды приняли участие более 50 ребят. На старт основных дистанций нарвского лыжного заезда вышло почти 200 участников.

Помимо спортивных мероприятий, в этот день можно было найти себе занятие в рабочей комнате Кайтселийта и подкрепиться военным супом.

По информации Äkkesport.net