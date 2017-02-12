Наверстать отставание не удалось

Дата публикации: Сегодня, 12:08

В Турции завершился Европейский молодёжный олимпийский фестиваль, на котором в эстонской команде биатлонистов выступала нарвитянка Ксения Прибыловская. Индивидуальные выступления у Ксении совсем не задались, но в команде на эстафете удалось завоевать седьмое место.

Как рассказал тренер Евгений Вшивцев, олимпийский фестиваль, проходящий раз в два года, на этот раз состоялся в горах, на высоте около 2 тысяч метров, что доставило непривыкшим к таким условиям нашим спортсменам определённые сложности.

Ксения Прибыловская на дистанции.

- В эстонской команде выступала Ксения Прибыловская, и мы возлагали большие надежды на неё, - рассказал Евгений Вшивцев. - Предварительно провели хорошие сборы в горах, особенно хороша у Ксении была стрелковая подготовка. Но жизнь всё расставила по местам. Ксения говорила, что не волновалась перед стартом, но на первой дистанции - спринте – получила аж 7 штрафных кругов и заняла 43 место из 46 участниц.

Во второй день состоялась гонка преследования – спортсмены стартовали с такими временем, на которое накануне отстали от лидера. За промахи получали штрафное время.

- Ксения явно уже ускокоилась, и на этой гонке получила всего 3 штрафа – это была уже её обычная стрельба, - рассказал тренер. - Но отрыв от лидера был большой, и Ксении удалось подняться с 43-го только на 34-е место. Выиграла в той гонке россиянка, тоже, кстати, с тремя штрафами.

Третьим стартом для нарвитянки стала микс-эстафера, в которой 2 этапа бежали девушки и 2 - юноши. Здесь была возможность использовать 3 запасных патрона в случае промахов. На перезарядку тоже тратятся лишние 10-15 секунд, но если запасные пули ложились в мишень, не приходилось бежать штрафные круги.

- Ксения выступила очень достойно, передала эстафету идя, примерно пятой-шестой. В итоге Эстония заняла 7 место. Победила Россия, серебро у Франции, бронза — у Финляндии.

Эстонским спортсменам удалось завоевать в Турции только одну медаль — серебро в спринтерской гонке взял Кристо Зиймер из Таллинна.

Николай Андреев