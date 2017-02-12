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Спорт
Ушёл из жизни тренер чемпионов

Дата публикации: Вчера, 14:30

17 февраля на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался старший тренер-педагог по плаванию Нарвской спортивной школы «Энергия» Владимир Владимирович Ухов. После себя он оставил нескольких чемпионов страны и серьёзно повлиял на судьбу многих десятков нарвитян, которые ещё мальчишками приходили заниматься к нему в бассейн.

 

Ушёл из жизни тренер чемпионов

Владимир Ухов вникал не только в физическую форму своих воспитанников, но и в то, как спортсмен питается дома, какие у него взаимоотношения в семье и с преподавателями и даже школьные оценки.

 

Похороны состоялись во вторник на кладбище Синимяэ. Простится с тренером пришли не только коллеги, друзья, близкие, но и многие воспитанники.

Среди воспитанников Владимира Ухова братья Михаил и Иван Щегловы, многократные чемпионы Эстонии, авторы рекордов по нескольким видам плавания. Сейчас братья тренируются в Беларуси — именно тренер способствовал этому, возможно, открыв дорогу в мировой спорт.

Один из его учеников, Павел Нарышкин на республиканских чемпионатах в разных дисциплинах и на разных дистанциях более 60 раз вставал на верхнюю ступень пьедестала, а на соревнованиях сильнейших пловцов Европы несколько раз оказывался во втором десятке. Сейчас сам работает тренером в тартуском спортклубе.

Для своих подопечных Владимир Вдалимирович был, фактически, членом семьи, вспоминает мать Павла Нарышкина. По её словам, тренер был внимателей к каждому ребёнку — даже тогда, когда уже серьёзно болел. Он, прежде всего, помогал спортсменам формировать характер и становиться личностями. При этом сам отличался невероятной скромностью.

В спортшколе «Энергия» также вспоминают, что Владимир Владимирович Ухов считал самым главным в своей работе не физические упражнения, а тонкую настройку психики и правильную мотивацию. Именно в глубинах психологии и педагогики он искал путь к победе.

Владимир Владимирович родился в деревне в Орловской области. После армии, где и проявилось его огромное увлечение спортом, доучился в школе в Орле и поступил в Волгоградский институт физкультуры. Юный Владимир много плавал, занимался бегом, лыжным спортом, боксом, тяжёлой атлетикой. Но, как потом оказалось, его жизненным призванием стало не побеждать, а тренировать победителей.

После окончания института проработал недолго по распределению в Киргизии в городке около урановых рудников и в 1968 году получил приглашение работать в Силламяэ. Через несколько лет его пловцы на соревнованиях соцстран заняли первые и вторые места, после чего попали в сборную СССР, куда на работу пригласили и тренера победителей. И хотя ему было сделано множество заманчивых предложений из разных городов, но Силламяэ он выбрал потому, что именно там нашел свою любовь.

С супругой вместе он вернулся жить и работать в её родную Эстонию, где продолжил «выковывать» чемпионов и через несколько лет снова отправил пловцов на первенство СССР. В 1994 году Владимир Владимирович Ухов нашёл вакансию тренера в нарвской спортшколе “Энергия”, где продолжал воспитывать чемпионов и рекордсменов страны, пока позволяло здоровье.

 

Ушёл из жизни тренер чемпионов

 

 

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