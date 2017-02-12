Нарвский лыжный заезд откроют «Деятели»

Дата публикации: Сегодня, 22:15

Старт подгруппы «Деятели» в 2016 году.

24 февраля, в День независимости Эстонии, Нарвский лыжный заезд откроет заезд «Деятелей». В этом году своё участие подтвердили мэр города Нарва Тармо Таммисте, вице-мэр по культуре г. Нарва Вячеслав Коновалов, тренер по биатлону нарвской спортивной школы «Энергия» Евгений Вшивцев, командующий нарвским отделением Kaitseliit Александр Лупанов, организатор спортивных мероприятий Антон Праткунас (спортивный клуб Motus), лучший спортсмен города Нарва в 2016 году триатлонист Александр Латин и его брат, в прошлом олимпиец в академической гребле, Владимир Латин, депутат нарвского городского собрания Илья Фёдоров, учебный директор Нарвского колледжа Тартуского университета Ает Киисла, деятель спорта, уважаемый всеми учитель физкультуры, Феликс Оя, а также главный работник на трассах Ореховой горки, один из энтузиастов, начавших развитие спортивных трасс в Äkkeküla - Михаил Горлович.

Ает Киисла, один из участников заезда «Деятелей» Нарвского лыжного заезда, прокомментировала соревнование так: «К сожалению, я не владею лыжами, хоть и приняла приглашение участвовать в этом старте. Я преодолею трассу северной ходьбой. 24 февраля на всех тропах здоровья Эстонии проходит акция «Двигаемся во имя здоровья республики». Движение - важная часть нашего благополучия».

Старт «Деятелей» состоится в рамках Нарвского лыжного заезда 24 февраля в 11.15 на лыжных трассах Äkkeküla.

Источник: akkesport.net