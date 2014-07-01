Впереди - чемпионат Европы и Олимпийские дни Европы

Дата публикации: Сегодня, 13:33

В Хаанья 28 января под Выру проходил 3-й этап молодёжной серии по биатлону “Вярска оригинал”. Тем временем Ксения Прибыловская и Алина Бочтарёва вернулись с тренировочных сборов в Австрии, где готовились к важнейшим стартам года.

Ксения Прибыловская на сборах в австрийском местечке Обертиллиах.

Соревнования в Хаанья проходили в форме масс- стартов, за промахи биатлонисты получали дополнительные круги. Среди девушек 13 лет на дистанции 3 км Виолетта Коноплёва стала чемпионкой. На этой же дистанции среди 13-летних юношей победил Алексей Ярушкин. На дистанции 5 км среди 15-летних серебро завоевал Марк Ильин. В гонке 17-летних девушек на 7,5 км с четырьмя огневыми рубежами победу праздновала София Балабанова.

По мнению тренера Евгения Вшивцева, многие не справились с дистанцией из-за эмоций.

Тем временем, Ксения Прибыловская и Алина Бочтарёва вернулись домой из Австрии, со сборов. 10 февраля Ксении предстоит участие в составе молодежной сборной Эстонии по биатлону в Олимпийских днях Европы в Турции. Алина же будет участвовать в чемпионате Европы среди юниоров в городе Нове Место в Чехии.

Николай Андреев







