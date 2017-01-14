СпортFIFA предоставляет на 2017 год лицензии 16 эстонским судьям
Иллюстративное фото.
Международная федерация футбола FIFA предоставляет на 2017 год лицензии 16 эстонским судьям.
Лицензии полевых судей FIFA получают Кристо Тохвер, Роомер Тараев и Юри Фришер, лицензии помощников судей — Дмитрий Виноградов, Стен Клаасен, Сильвер Кыйв, Неэме Неэмланд и Арон Хярсинг.
Из женщин лицензии полевых судей FIFA получают только две — Реэлика Тури и Трийну Лаос, а лицензии помощников судей Анни Рахула и Каролин Кайвоя.
Международные лицензии судей футбола в зале получают Григорий Ошомков, пляжного футбола Андрей Карху и Аго Кяртманн.
Международная федерация футбола FIFA предоставляет судейские лицензии сроком на один год.
BNS
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