Видео. В Нарве состоялся Благотворительный рождественский забег

Дата публикации: Сегодня, 14:43

Редакция "ВП" получила видеорепортаж Дмитрия Федоткина о прошедшем 24 декабря Благотворительном рождественском забеге.

Благотворительный рождественский забег организовал спортивный клуб Мотус. Целью забега было оказание помощи детям и собр денег на организацию спортивного праздника для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Участие в забеге стоило 5 евро, именно эти деньги пошли на благотворительность.

Забег стартовал с Пушкинской аллеи и финишировал там же. Обязательным атрибутом костюмированного забега был рождественский аксессуар, шапочка или костюм участника.

По информации СК Мотус