Посланцы осенней столицы покорили «Прибалтийскую осень»

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Нарвские гимнастки привезли внушительную коллекцию медалей с международного турнира по художественной гимнастике «Прибалтийская осень», который состоялся в Маарду 18-19 ноября.

В этих соревнованиях, проходивших в личном и групповом зачетах и в нескольких возрастных группах, приняли участие более 240 гимнасток из Латвии, Польши, Белоруссии, России, Финляндии, Израиля, Австралии и даже Арабских Эмиратов.

Очевидно, что борьба была нешуточной, поэтому отметим сразу успех в миниклассе. Здесь в группе II «В » золотую медаль завоевала Ангелина Марченко, а серебряную - Ярослава Компаниец. В группе «В » первой стала Ага Келли.

Не вдаваясь в подробности довольно сложного распределения по возрастным категориям, назовем серебряного призера Хильду Демидову, а также бронзовых – Ксению Минич, Ангелину Федосеенко, Дарину Устову и Карину Чикалеву.

В групповых упражнениях миникласса (2010-2009 гг.р.) команда «Ласточка» в составе Карины Чикалевой, Аги Келли, Ангелины Марченко, Полины Чечеткиной и Дарьи Павловой заняла второе место.

Успех спортсменок, безусловно, обеспечили тренеры Надежда Захаренкова, Диана Федосенкова, Анастасия Бессонова, Надежда Заборникова и хореограф Ирина Селецкая.



Сергей ТРОХАЧЕВ