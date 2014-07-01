Стрельбе все возрасты покорны

Дата публикации: Сегодня, 13:04

Никаких шуток — действительно спортсмены школы «Паэмурру» на открытом чемпионате Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия, состоявшемся 27-28 октября в Нарвском стрелковом тире, показали великолепные результаты.

Стрельба из положения лежа. Иллюстративное фото.

Начнем с более внушительного оружия — винтовок. Среди мужчин Артем Эрт стал серебряным призером (упражнение «60 выстрелов»). Среди женщин в упражнении из 40 выстрелов первое место заняла Анастасия Бобылева, а третье — Валерия Морозенко.

Не подкачали и юноши. Все три первых места в том же упражнении у нарвитян: соответственно, Михаила Иванова, Виталия Метлика и Федора Секаева. И точно такой же блестящий результат показали девушки: «золото» — Анастасия Бобылева, «серебро» — Катрин Смирнова и «бронза» — Марика Финне.

Тотальную «оккупацию» пьедестала продолжили мальчики. Здесь в упражнении «20 выстрелов» медали последовательно завоевали Кирилл Румянцев, Артур Балкин и Даниил Аржанцев. Видимо, другим юным стрелкам этого показалось маловато. Поэтому в упражнении «20 выстрелов сидя с упора» Андрес Кик, Тимур Копылов и Артем Плотников опять забрали все медали. У девочек в этом упражнении победила Екатерина Исаченкова.

Примечательно, что и в стрельбе из пневматического пистолета паэмурровцы оказались значительно сильнее соперников. В упражнении «40 выстрелов», среди женщин второе место заняла Александра Моисеева, а третьей стала Арина Пятоева.

Юноши в этом же упражнении не отстали от других своих соратников и еще раз взяли все медали — Владислав Поляков, Александр Тепляков и Владислав Голичников. Девушки несколько «разрядили» пьедестал, но все же победительницей стала Александра Моисеева, а бронзовым призером — Екатерина Матвеева.

Мальчики также соревновались на 40 выстрелов, и вновь все медали ушли к Александру Теплякову, Егору Шахину и Эрику Морасту. Егор, кстати, несколько реабилитировался в упражнении «20 выстрелов» тем, что занял первое место, вторым же стал Иван Булаевский.

То же упражнение принесло двойной успех. В очередной раз пьедестал достался мальчикам — Никита Даргель, Стефан Михайлов, Вадим Большаков. Девочки повторили триумф — Дарья Землянухина, Анастасия Лопати и Анна Хуссу.

Итак, 8 раз полный комплект медалей, и в общей сложности 12 золотых, достался воспитанникам «Паэмурру». Заметим, что ранг соревнований особого значения не имеет: если стрелок попадает в «яблочко», он попадет в него и на мировом чемпионате, а то и на Олимпийских играх. Так что потенциал есть, и есть прекрасные тренеры — Александр Макаров, Светлана Немцова, Марина Семкина и Андрей Михайлов.

Сергей ТРОХАЧЕВ

по информации НПСК