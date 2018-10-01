Бойцы "Конкиро" отличились на мировом первенстве

Дата публикации: Вчера, 10:14 Просмотрено: 152

Два "золота", шесть медалей серебряного достоинства и три "бронзы" было завоевано нарвитянами на чемпионате мира по К-1 всемирной организации WAK-1F, который завершился в Риге 7 октября.

Фото: Клуб "Конкиро"

Чемпионат собрал 270 опытных спортсменов из Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, более 7 городов и регионов России, Таджикистана, Армении, Индии, Испании и Польши.

Прежде всего следует поздравить двукратного чемпиона Владислава Крылова, победившего в двух весовых категориях – до 60 и 63,5 кг.

Серебряными призерами стали Илья Скольнов, Александра Джикаева, Каролина Воронова, Ярослав Хохлов, Иван Степанов и Алекс Сабинин, а бронзовыми – Эдгар Васильев, Илья Куксов, и Ярослав Венсон.

Самый короткий бой, отмечает президент "Конкиро" Сергей Тимофеев, провел Алекс Сабинин: в четвертьфинале он отправил в глубокий нокаут соперника из Литвы на первых же секундах. К сожалению, были огрехи в судействе. Вообще судить бои должны рефери из нейтральных стран. Однако финальный поединок Александры Джикаевой и спортсменкой из России, оценивали двое россиян и один литовец, которые присудили победу россиянке со счетом 3:0, несмотря на явное превосходство Александры. И протест не прошел, так как съёмка была представлена только с одной камеры, а надо с двух.

И все же налицо значительный успех, чему немало содействовали фирмы-спонсоры – J.V.H. Production OU и NAKRO A.S.

Сергей ТРОХАЧЕВ