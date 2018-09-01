Нарвский Кренгольмский забег - результаты

СпортНарвский Кренгольмский забег - результаты
Дата публикации: Сегодня, 16:36 Просмотрено: 64
Четвертый и последний этап «Нарвская серия забегов 2018» - "Кренгольмский забег" прошел 22 сентября в Нарве, где и были награждены победители всей серии!
Фото: спортивный клуб Motus
В этом году Нарвская серия забегов проходит в рамках EV100 и дает возможность жителям региона пробежаться по разным 4 дистанциям в городах
Нарва и Нарва-Йыэсуу!
Дистанции Кренгольмского забега 3 и 5 км прошли по легендарной Кренгольмской мануфактуре, построенной в 1857 году, которая в данное время закрыта для посетителей. Трасса проходила через два моста, по острову Кренгольм и мимо основных зданий мануфактуры.
Первыми на старт вышли малыши, в 12:15 их дистанция 300 метров. Каждый юный участник был награжден на финише медалью и сладких призом. Далее
стартовал молодежный забег на 1 км. Основную дистанцию забега 3 км и 5 км прошли более 150 участников.
Победители получили призы от Noorus Spa Hotel и Meresuu Spa Hotel, от финтес-центра MyFintess Narva и сладкие призы от Eesti pagar!
СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ от спортивного клуба МОТУС!
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ:
Дистанция 1 км
Мальчики:
1. Nikita Egorov 04:12,68.
2. Arsenii Pustoshnyi 04:18,58.
3. Aleksei Leonov 04:29,76.
Девочки:
1. Sofia Matskevit`š 04:34,08.
2. Aleksandra Pustošnaja 05:44,60.
3. Emeli Parts 05:49,70.
Дистанция 6 км
Мужчины:
1. Dmitri Aristov 15:54,65
2. Aleksei Somov 16:00,18.
3. Vjatšeslav Košelev 16:09,54.3
Женщины:
1. Luna-Aleksandra Lagoda 17:25,23.
2. Jekaterina Mirotvortseva 18:48,49.
3. Saina Mamedova 19:55,32.
ПОБЕДИТЕЛИ всей серии «Нарвская серия забегов 2018»:
Мужчины:
1. Dmitri Aristov
2. Aleksei Somov
3. Vjatšeslav Košelev
Женщины:
1. Jekaterina Mirotvortseva
2. Saina Mamedova
3. Jelizaveta Ševtsova
За первые места победители получили приз – проживание в отеле LIIVARAND, второй место – проживание в отеле Meresuu Spa Hotel, и третье место –семейные посещения отелей Meresuu Spa Hotel и Noorus Spa Hotel.
Результаты: http://motus.ee/events/narva-kreenholmijooks-2018/
Фотографии:
https://www.flickr.com/photos/134706502@N02/albums/72157701384930224
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DXPxeUrJzM0&t=1s
Нарвская серия забегов проводится с целью подтолкнуть людей активнее заниматься любительским спортом в нашем регионе.
Организатор: спортивный клуб Motus.
*Проект организован про поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции*