Нарвский Кренгольмский забег - результаты

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Четвертый и последний этап «Нарвская серия забегов 2018» - "Кренгольмский забег" прошел 22 сентября в Нарве, где и были награждены победители всей серии!

Фото: спортивный клуб Motus

В этом году Нарвская серия забегов проходит в рамках EV100 и дает возможность жителям региона пробежаться по разным 4 дистанциям в городах

Нарва и Нарва-Йыэсуу!

Дистанции Кренгольмского забега 3 и 5 км прошли по легендарной Кренгольмской мануфактуре, построенной в 1857 году, которая в данное время закрыта для посетителей. Трасса проходила через два моста, по острову Кренгольм и мимо основных зданий мануфактуры.

Первыми на старт вышли малыши, в 12:15 их дистанция 300 метров. Каждый юный участник был награжден на финише медалью и сладких призом. Далее

стартовал молодежный забег на 1 км. Основную дистанцию забега 3 км и 5 км прошли более 150 участников.

Победители получили призы от Noorus Spa Hotel и Meresuu Spa Hotel, от финтес-центра MyFintess Narva и сладкие призы от Eesti pagar!

СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ от спортивного клуба МОТУС!

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ:

Дистанция 1 км

Мальчики:

1. Nikita Egorov 04:12,68.

2. Arsenii Pustoshnyi 04:18,58.

3. Aleksei Leonov 04:29,76.

Девочки:

1. Sofia Matskevit`š 04:34,08.

2. Aleksandra Pustošnaja 05:44,60.

3. Emeli Parts 05:49,70.

Дистанция 6 км

Мужчины:

1. Dmitri Aristov 15:54,65

2. Aleksei Somov 16:00,18.

3. Vjatšeslav Košelev 16:09,54.3

Женщины:

1. Luna-Aleksandra Lagoda 17:25,23.

2. Jekaterina Mirotvortseva 18:48,49.

3. Saina Mamedova 19:55,32.

ПОБЕДИТЕЛИ всей серии «Нарвская серия забегов 2018»:

Мужчины:

1. Dmitri Aristov

2. Aleksei Somov

3. Vjatšeslav Košelev

Женщины:

1. Jekaterina Mirotvortseva

2. Saina Mamedova

3. Jelizaveta Ševtsova

За первые места победители получили приз – проживание в отеле LIIVARAND, второй место – проживание в отеле Meresuu Spa Hotel, и третье место –семейные посещения отелей Meresuu Spa Hotel и Noorus Spa Hotel.

Результаты: http://motus.ee/events/narva-kreenholmijooks-2018/

Фотографии:

https://www.flickr.com/photos/134706502@N02/albums/72157701384930224

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=DXPxeUrJzM0&t=1s

Нарвская серия забегов проводится с целью подтолкнуть людей активнее заниматься любительским спортом в нашем регионе.

Организатор: спортивный клуб Motus.

*Проект организован про поддержке Министерства культуры и Фонда интеграции*