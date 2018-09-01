Приближается последний этап Нарвской серии забегов

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Трасса проложена через 2 моста, по острову Кренгольм и мимо основных фабрик мануфактуры.

Иллюстративное фото.

Первыми на старт выйдут малыши в 12:15, их дистанция составит 300 метров. Каждый юный участник будет награжден на финише медалью и сладких призом. Далее последует молодежный забег на 1 км.

Старт на основных дистанциях забега 3 и 5 км будет дан в 13:00.

Для всех желающих, начинающих и любителей ходьбы с палками будет дан старт на короткую дистанцию 3 км без замера времени, где все смогут преодолеть трассу в собственном темпе, бегом или пешком.

Награждение пройдет как в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, так и по возрастным группам. В финале будут награждены победители Нарвской беговой серии.

Выдача стартовых материалов и регистрация на месте с 11.00 в гардеробе Нарвского профессионального учебного центра.

Внимание: на территорию мануфактуры допускаются только участники забега!

Подробная информация и предварительная регистрация - на сайте www.motus.ee

По информации спортивного клуба Мотус