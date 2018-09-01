Как спортсмены «Паэмурру» отстрелялись за месяц

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В центре внимания, конечно, 52-й чемпионат мира в Южной Корее (город Чханвон) среди взрослых и юниоров, который проходил с 31 августа по 15 сентября и где Катрин Смирнова, воспитанница тренера Александра Макарова, установила рекорд Эстонии.

Фото из личного архива Катрин Смирновой.

Конкуренция была жесткой, поскольку в Чханвоне собралось более 1800 лучших спортсменов из 89 стран, которые разыграли 102 комплекта наград в стрельбе из пистолета и винтовки, в стендовой стрельбе и стрельбе по подвижной мишени.

Новый юниорский рекорд Эстонии, который Катрин установила в первом упражнении из пневматической винтовки и который превысил «взрослый» результат, на этом фоне имеет особую ценность, даже несмотря на ее итоговое 36-е место среди 78 участниц.

В последующих двух стартах Катрин стреляла из малокалиберной винтовки. В управжении 60 выстрелов лежа она выступила успешнее и перебралась на 16-е место из 57, а далее, по сумме трех положений – 40 зачетных выстрелов с колена, столько же лежа и стоя – стала десятой опять же из 57. Тем не менее этот результат оказался лучшим во всей эстонской команде из 17 человек.

Что происходило накануне?

В августе этого года (23-26) Эстония впервые участвовала в чемпионате Северных стран наряду с Швецией, Норвегией, Данией, Финляндией, Великобританией, Ирландией и Исландией. Три медали привезли из Осло эстонские стрелки и все три - нарвитянки. Вера Румянцева выиграла серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета среди взрослых, у юниоров в этом же виде аналогичным призером стала Александра Моисеева, а среди винтовочниц Катрин Смирнова заняла 3-е место в том же упражнении, что и на чемпионате мира, то есть в стрельбе из трех положений. Причем, здесь Катрин продемонстрировала завидное хладнокровие: пробившись в финал последней, на 8-м месте, она переиграла пятерых соперниц и сумела завоевать «бронзу».

А еще раньше, в августе, прошли два соревнования по стрельбе из крупнокалиберной винтовки на 300 метров – чемпионат Эстонии в Выру 11-12 августа и там же через неделю очередной этап Кубка Европы. Андрей Михайлов - и тренер «Паэмурру», и непосредственный участник многих состязаний - стал чемпионом республики, а Валерия Морозенко у женщин дважды выиграла серебряную медаль. На Кубке Европы личных призовых мест у нарвитян не оказалось, однако тот же Андрей Михайлов вместе с эстонской командой стал серебряным призером.

Чемпионаты мира под эгидой Международной Федерации спортивной стрельбы (International Sport Shooting Federation, ISSF) проводятся раз в 4 года. В этом году мировое первенство второй раз в истории состоялось в азиатском регионе и вновь в Корее: до этого в 1978 году был Сеул.

Сергей Трохачев