+Галерея. Гимназисты выдержали марш-бросок

Дата публикации: Вчера, 12:29 Просмотрено: 107

Вчера в Липовой ямке завершились первые соревнования, получившие официальное название "Забег героев", в которых участвовали 16 команд, а победила пятерка из Пяхклимяэской гимназии.

1-е место - Пяхклимяэ, 2-е место - Солдино, 3- место - Кесклинн.

Требовалось не просто бежать, но одолевать разнообразные препятствия, например, проползти под маскировочной сеткой, затем немедленно взбежать на горку и поразить из спортивного автомата по возможности все мишени, проскочить через узкий мостик, перешагивая через канаты, но не касаясь руками перил.

Желательно поразить все мишени.

Тяжелое в буквальном смысле испытание заготовили полицейские и пожарные: требовалось надеть так называемые алко-очки, искажающие соответствующим образом действительность, затем общими усилиями на руках перетащить манекен-тело весом 70 кг к пожарному автомобилю, погрузить на носилки, принести назад, сбросить кошмарные очки и двигаться к следующим препятствиям. В общем пришлось нелегко, так что горячий обед, приготовленный Кайтселийтом после финиша пришелся как нельзя кстати.

70-килограммовый манекен можно нести только сообща.

Отметим, что наиболее спортивной оказалась Солдинская гимназия, выставившая целых 6 команд, одна из которых стала серебряным призерам. Бронза же досталась команде Кесклиннаской гимназии.

Сергей ТРОХАЧЕВ